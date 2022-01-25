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Самолет из Минска в Стамбул отменен: Турцию накрыл снежный шторм

25.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самолет из Минска в Стамбул отменен: Турцию накрыл снежный штормМинска в Стамбул отменен: Турцию накрыл снежный шторм" class="one-news__figure-img">

Из Минска в Стамбул сегодня не вылетел пассажирский самолет. Причина –  снежный шторм, который накрыл курортный регион.

Такие зимы здесь случаются нечасто. Из-за мощных снегопадов тысячи граждан застряли на заметённых трассах. Спасатели вытаскивают пострадавших из сугробов и чистят дороги. Аэропорт мегаполиса один за одним отменяет самолеты. Известно минимум о полусотне отложенных рейсов. Предположительно, минские пассажиры в Стамбул смогут вылететь ранним утром. 


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Теги: Минск
 
 
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Из Минска в Стамбул сегодня не вылетел пассажирский самолет. Причина –  снежный шторм, который накрыл курортный регион. Такие зимы здесь случаются нечасто. Из-за...
 
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