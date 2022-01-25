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Самолет из Минска в Стамбул отменен: Турцию накрыл снежный шторм
Источник материала: ОНТМинска в Стамбул отменен: Турцию накрыл снежный шторм" class="one-news__figure-img">
Из Минска в Стамбул сегодня не вылетел пассажирский самолет. Причина – снежный шторм, который накрыл курортный регион.
Такие зимы здесь случаются нечасто. Из-за мощных снегопадов тысячи граждан застряли на заметённых трассах. Спасатели вытаскивают пострадавших из сугробов и чистят дороги. Аэропорт мегаполиса один за одним отменяет самолеты. Известно минимум о полусотне отложенных рейсов. Предположительно, минские пассажиры в Стамбул смогут вылететь ранним утром.
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Из Минска в Стамбул сегодня не вылетел пассажирский самолет. Причина – снежный шторм, который накрыл курортный регион. Такие зимы здесь случаются нечасто. Из-за...
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