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Лошадь легла спать, как человек, и удивила интернет. Посмотрите, она сама накрылась одеялом! (ВИДЕО)

25.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лошадь легла спать, как человек, и удивила интернет. Посмотрите, она сама накрылась одеялом! (ВИДЕО)

Забавное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике лошадь легла спать, как человек, – накрылась одеялом, положила голову на матрас и закрыла глаза.


Комментаторов восхитило дрессированное животное.

Фото: Pixabay.com

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Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике лошадь легла спать, как человек, – накрылась одеялом, положила голову на матрас и закрыла глаза. Комментаторов восхитило...
 
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