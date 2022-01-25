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Лошадь легла спать, как человек, и удивила интернет. Посмотрите, она сама накрылась одеялом! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике лошадь легла спать, как человек, – накрылась одеялом, положила голову на матрас и закрыла глаза.
Комментаторов восхитило дрессированное животное.
Фото: Pixabay.com
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Лошадь легла спать, как человек, и удивила интернет. Посмотрите, она сама накрылась одеялом! (ВИДЕО)
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике лошадь легла спать, как человек, – накрылась одеялом, положила голову на матрас и закрыла глаза. Комментаторов восхитило...
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