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Лукашенко: никогда, пока я Президент, мы не допустим оккупации Беларуси
Источник материала: ОНТ
Пограничные войска в прошлом году оказались на острие и не подвели. Об этом Александр Лукашенко заявил, утверждая сегодня решение на охрану государственной границы. Процедура для начала года традиционная, но в этот раз есть нюансы. А именно – обстановка на южных границах. Она всё время усложняется. Поэтому и Погранкомитет усиливает внимание на украинском направлении. Президент сегодня отреагировал на спекуляции о предстоящем белорусско-российском учении, а также ответил на угрозы и менторский тон представителей Госдепа США в адрес Беларуси.
Подробный план по охране границы глава Госпогранкомитета представляет Президенту в начале каждого года. Однако ещё ни разу это традиционное событие не привлекало такое внимание.
Миграционный кризис, провокации со стороны Евросоюза и Украины, показательное усиление военного контингента по ту сторону от белорусских границ – всё это стало новыми вызовами для Пограничного комитета. Добавьте, что Латвия, Литва и Польша в прошлом году ввели режим чрезвычайного положения в приграничных районах – он продолжается до сих пор. Между европейскими и белорусским ведомствами сегодня есть только формальная переписка, никакого конструктивного диалога. А ведь всё это угрожает безопасности и третьих стран.
Впрочем, сегодня важнее, что наши пограничники успешно защищают территорию нашей страны. Со всеми неожиданностями прошлого года, по мнению Главнокомандующего, они справились «на отлично».
На страже государственной границы в Беларуси около 14 тысяч специалистов, в основном – военнослужащие. Принято считать, что именно с них начинается безопасность государства. Однако их работа не менее важна и в мирное время. Пандемия внесла коррективы: пассажиропоток продолжает снижаться, но вместе с тем растёт число нарушений границы. За прошлый год – почти на четверть. Пограничники задерживают экстремистов, выявляют каналы незаконной миграции (не путать с беженцами, которые в нашу страну для транзита попадают легально), пресекают наркотрафик. Продолжают и модернизацию переходов. В прошлом году ещё в двух пунктах на границе с Литвой заработала система электронной очереди. Но всё это, увы, не в партнёрстве с соседями.
Вот уже несколько месяцев европейские соседи Беларуси наращивают присутствие военных и техники на границе. Сначала для борьбы с безоружными беженцами, теперь из-за предстоящего белорусско-российского учения. Только вот «Союзная решимость» как раз возникла в ответ на необоснованную милитаризацию соседей.
Отвечать приходится и на провокации в медиаполе. Оппоненты власти выставляют Беларусь то агрессором, то, наоборот, говорят об оккупации страны. Александр Лукашенко заметит: подобная полемика для него – мера крайняя и вынужденная. Но это тоже защита граждан. Источники информации Президент призывает оценивать по репутации.
А вот реальную угрозу Президент видит не с востока, а с юга. Украина, не будучи даже в составе НАТО, в прошлом году участвовала в 7 из 20 основных учений альянса. В нынешнем году Киев намерен вдвое нарастить число военных, задействованных в таких манёврах, и втрое – количество военной авиации.
Украина (по европейскому сценарию) тоже сначала защищалась от беженцев. Правда, они туда не собирались. Теперь повод – якобы агрессия Москвы. Фактов нет, но под этим предлогом тысячи военнослужащих, флот и авиацию в Восточную Европу готовится направить Вашингтон. Обвиняя Россию, Соединённые Штаты шантажируют и Беларусь.
Демонстрацией решимости как раз и станет военное учением Союзного государства. Оно полностью пройдёт на территории Беларуси, однако с лучшими образцами российского вооружения. Истребители Су-35, зенитно-ракетные комплексы С-400 и зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь» – это уже внушительный, но ещё не полный перечень. Что до задач Пограничного комитета, то основные усилия ведомство сосредоточит на украинском направлении, но его усилят не в ущерб другим территориям. В помощь специалистам – современная техника. Не все детали публичны, но главное решение на охрану границы Президент сегодня утвердил.
ФОТО: БЕЛТА
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Пограничные войска в прошлом году оказались на острие и не подвели. Об этом Александр Лукашенко заявил, утверждая сегодня решение на охрану государственной...
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