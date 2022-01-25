Лукашенко: никогда, пока я Президент, мы не допустим оккупации Беларуси

Источник материала: ОНТ

Пограничные войска в прошлом году оказались на острие и не подвели. Об этом Александр Лукашенко заявил, утверждая сегодня решение на охрану государственной границы. Процедура для начала года традиционная, но в этот раз есть нюансы. А именно – обстановка на южных границах. Она всё время усложняется. Поэтому и Погранкомитет усиливает внимание на украинском направлении. Президент сегодня отреагировал на спекуляции о предстоящем белорусско-российском учении, а также ответил на угрозы и менторский тон представителей Госдепа США в адрес Беларуси.





Подробный план по охране границы глава Госпогранкомитета представляет Президенту в начале каждого года. Однако ещё ни разу это традиционное событие не привлекало такое внимание.

Миграционный кризис, провокации со стороны Евросоюза и Украины, показательное усиление военного контингента по ту сторону от белорусских границ – всё это стало новыми вызовами для Пограничного комитета. Добавьте, что Латвия, Литва и Польша в прошлом году ввели режим чрезвычайного положения в приграничных районах – он продолжается до сих пор. Между европейскими и белорусским ведомствами сегодня есть только формальная переписка, никакого конструктивного диалога. А ведь всё это угрожает безопасности и третьих стран.

Впрочем, сегодня важнее, что наши пограничники успешно защищают территорию нашей страны. Со всеми неожиданностями прошлого года, по мнению Главнокомандующего, они справились «на отлично».

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Ситуацию прошлого года еще придется проанализировать серьезнейшим образом с точки зрения и положительного, и отрицательного. Но мои ощущения (они меня редко обманывают), что впервые за четверть века пограничные войска были на острие и впервые, откровенно скажу, были проверены на настоящей мужской работе, не подвели. Поэтому я хочу поблагодарить вас и наших пограничников, которые круглые сутки находятся на боевом посту».

На страже государственной границы в Беларуси около 14 тысяч специалистов, в основном – военнослужащие. Принято считать, что именно с них начинается безопасность государства. Однако их работа не менее важна и в мирное время. Пандемия внесла коррективы: пассажиропоток продолжает снижаться, но вместе с тем растёт число нарушений границы. За прошлый год – почти на четверть. Пограничники задерживают экстремистов, выявляют каналы незаконной миграции (не путать с беженцами, которые в нашу страну для транзита попадают легально), пресекают наркотрафик. Продолжают и модернизацию переходов. В прошлом году ещё в двух пунктах на границе с Литвой заработала система электронной очереди. Но всё это, увы, не в партнёрстве с соседями.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Зачем Европейский союз свернул сотрудничество по линии вопросов границы? Они же свернули это сотрудничество. Это же не мы пошли на эту эскалацию отношений. Мы просто по факту реагировали. Поэтому действовать будем в интересах нашего государства».

Вот уже несколько месяцев европейские соседи Беларуси наращивают присутствие военных и техники на границе. Сначала для борьбы с безоружными беженцами, теперь из-за предстоящего белорусско-российского учения. Только вот «Союзная решимость» как раз возникла в ответ на необоснованную милитаризацию соседей.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси: «Возьмите, к примеру, Польшу. Если сейчас непосредственно на границе стоит 15 тысяч человек, на каждые 200 метров – 7-8 человек, палатка. Зачем это? Возьмите провокации все возможные, обстрел наших пограничных столбов. Сразу скажу всем и вся, что безопасность на нашей границе будет обеспечена любыми способами. Силы и средства у нас для этого есть».

Отвечать приходится и на провокации в медиаполе. Оппоненты власти выставляют Беларусь то агрессором, то, наоборот, говорят об оккупации страны. Александр Лукашенко заметит: подобная полемика для него – мера крайняя и вынужденная. Но это тоже защита граждан. Источники информации Президент призывает оценивать по репутации.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Зенон Позняк. Я редко называю фамилии, но обращаюсь к словам Зенона Станиславовича не потому, что он для нас какой-то образец. Это антипод нашей политики. Но дело не в этом. Я подумал: где же ты был, борец за суверенитет и независимость, в 2020 году, когда нас вот-вот готовы были оккупировать? Почему тогда не защищал суверенитет и независимость? Где ты был? И самое главное, я уже обращаюсь к тем, кто, прочитав это и услышав это в Беларуси (а это часть нашего общества, часть государства, где я являюсь Президентом), и для Зенона хочу сказать: никогда, никогда, по крайней мере, пока я Президент и вы генералы, мы не допустим оккупации Беларуси. Этого не будет никогда ни с какой стороны. Ни слева, ни справа, ни с запада, ни с востока, ни с севера, ни юга. Никогда. Мы умрем, но этого не допустим. Поэтому не надо спекулировать на этой теме».

А вот реальную угрозу Президент видит не с востока, а с юга. Украина, не будучи даже в составе НАТО, в прошлом году участвовала в 7 из 20 основных учений альянса. В нынешнем году Киев намерен вдвое нарастить число военных, задействованных в таких манёврах, и втрое – количество военной авиации.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Нам придется там развернуть целый контингент белорусской армии. Об этом и в Лунинце говорили. И здесь это не связно ни с какой оккупацией. Мы просто хотим защитить нашу южную границу. А подобным политикам следует обратить внимание на концентрацию войск не только на границе Латвии, Литвы, Польши, но и Украины. Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу. Украинцы начали стягивать туда войска. Не понимаю зачем».

Украина (по европейскому сценарию) тоже сначала защищалась от беженцев. Правда, они туда не собирались. Теперь повод – якобы агрессия Москвы. Фактов нет, но под этим предлогом тысячи военнослужащих, флот и авиацию в Восточную Европу готовится направить Вашингтон. Обвиняя Россию, Соединённые Штаты шантажируют и Беларусь.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Буквально сутки назад до меня довели угрожающую позицию Госдепа США. Приехали к нашим дипломатам в Нью-Йорке и угрожают нам: да если вы позволите Путину и России, позволите это, то, то мы введем санкции, если вы это ядерное оружие вернете в Беларусь, будет то и это. Понимаете, менторский какой-то тон в отношении Беларуси. Так вот, я хочу обратить их к тому, что я сказал в Лунинце. Думаю, не надо ничего тут добавлять. Нам не надо никакой войны. Но эти же американцы руками поляков, латышей и сами лично подталкивают нас к этим вот действиям. Мы были донором безопасности в регионе. Нас всегда ценили за это. Зачем вы нас в 2020 году толкаете и делаете агрессорами. По их терминологии. Зачем это надо было? А сегодня они нам угрожают. Слушайте, нам уже хуже не сделаешь. Но если вы хотите нас вообще поставить на грань пропасти, ну вы знаете, как мы будем на это отвечать».

Демонстрацией решимости как раз и станет военное учением Союзного государства. Оно полностью пройдёт на территории Беларуси, однако с лучшими образцами российского вооружения. Истребители Су-35, зенитно-ракетные комплексы С-400 и зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь» – это уже внушительный, но ещё не полный перечень. Что до задач Пограничного комитета, то основные усилия ведомство сосредоточит на украинском направлении, но его усилят не в ущерб другим территориям. В помощь специалистам – современная техника. Не все детали публичны, но главное решение на охрану границы Президент сегодня утвердил.

ФОТО: БЕЛТА

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