45-летняя станочница в Ганцевичском районе упала в шахту станка

Источник материала: ОНТ

Обстоятельства смертельного травмирования женщины устанавливают следователи, пишет СК.

21 января вечером в милицию сообщили о смертельном травмировании 45-летней станочницы предприятия в Ганцевичском районе.

Следственно-оперативная группа выбыла на место происшествия. Одна из версий гибели женщины – она потеряла равновесие и упала в шахту станка высотой около 3 м.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Фото: СК Беларуси

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