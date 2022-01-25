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45-летняя станочница в Ганцевичском районе упала в шахту станка

25.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

45-летняя станочница в Ганцевичском районе упала в шахту станка

Обстоятельства смертельного травмирования женщины устанавливают следователи, пишет СК.

21 января вечером в милицию сообщили о смертельном травмировании 45-летней станочницы предприятия в Ганцевичском районе.

Следственно-оперативная группа выбыла на место происшествия. Одна из версий гибели женщины – она потеряла равновесие и упала в шахту станка высотой около 3 м.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Фото: СК Беларуси

 

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Обстоятельства смертельного травмирования женщины устанавливают следователи, пишет СК. 21 января вечером в милицию сообщили о смертельном травмировании 45-летней...
 
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