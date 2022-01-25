Брюссель приходит в себя после масштабных антиковидных протестов. Полиция провела спецоперацию по зачистке города

Источник материала: ОНТ

Брюссель приходит в себя после масштабных антиковидных протестов, которые прокатились по столице Европейского союза накануне. Демонстрация, собравшая десятки тысяч участников со всей Европы, закончилась беспорядками и столкновениями с полицией, которая применила слезоточивый газ и водомёты. Мэрия продолжает подсчитывать материальный ущерб, прокуратура сообщает о нескольких сотнях задержанных.





Спецслужбы Бельгии заявляют, что знали о планах части протестующих не просто пройти по улицам Брюсселя с плакатами и лозунгами, а специально влиться в толпу, чтобы спровоцировать беспорядки. Эти планы они приписывают радикальным молодёжным группировкам и утверждают, что определённое количество молодых людей они задержали ещё в начале манифестации.

И всё же в пёстрой толпе, которую организаторы оценили примерно в 50 тысяч человек, крепких парней в тёмной одежде и масках оказалось достаточно, и пришли они на финальную точку митинга явно не для поддержки общей идеи.

Пока одни делились друг с другом и репортёрами своими претензиями к властям, другие, те самые люди в чёрном, эти претензии предъявляли представителям власти, то есть полиции, которая отрезала демонстрантам путь к зданиям европейских институтов. Первая масштабная стычка произошла у офиса европейского МИДа. Его забросали палками и камнями, разбили двери и окна. Только применив газовые гранаты и ружья, силовики смогли отогнать радикалов от здания. Чуть позже у разбитого входа побывает главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, который в своём Twitter выложил фото и сделал запись: «Решительно осуждаем бессмысленные разрушения и насилие на манифестации сегодня в Брюсселе, в том числе против наших помещений. Спасибо полиции за их действия».

Комментаторы тут же набросились на Верховного комиссара с вопросом: а где же призывы к полиции к сдерживанию силы в отношении мирных протестующих?

Происходящее в брюссельских парках, скверах и улицах в определённое время вышло за пределы понятия «мирный». На любительских кадрах мелькает всё: и настоящая рукопашная, где группа радикалов атакует полицию, которая, кажется, даже растерялась, контратака силовиков, настоящая дымовая завеса из слезоточивого газа и удары из водомётов.

В ответ толпа начала атаковать полицейские машины, поджигать мусорные баки и забрасывать людей в форме всем, что попадалось под руку. Нескольким полицейским чудом удалось избежать серьёзных травм.

К вечеру полиция Брюсселя начала настоящую спецоперацию по зачистке города, используя весь арсенал спецсредств и огромное количество подразделений.

Спустя несколько часов порядок в центре города удалось восстановить. По данным городской прокуратуры, в больницы попали 15 человек, среди которых несколько полицейских. Задержано 230 нарушителей порядка, из которых 204 бельгийца, три немца, 11 французов, восемь голландцев и два поляка. Сегодня начались первые судебные заседания – задержанным грозят не только тюремные сроки, но и внушительные штрафы, на которых настаивают городские власти. Ущерб городу ещё не подсчитан.

Тем временем главный вопрос для властей звучит так: что делать со следующей демонстрацией, которая намечена на будущее воскресенье?

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