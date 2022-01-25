﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Meta создала суперкомпьютер на основе искусственного интеллекта

25.01.2022 06:07 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания Meta объявила о создании AI Research SuperCluster (RSC) - суперкомпьютера, работающего на основе искусственного интеллекта (ИИ), сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Meta.

По заявлению компании, компьютер станет самой быстрой вычислительной машиной в мире после полной доработки к середине 2022 года.

Согласно данным компании, для разработки следующего поколения ИИ, которое сможет выполнять более сложные задачи, потребуются "мощные суперкомпьютеры, способные выполнять квинтиллионы операций в секунду".

Суперкомпьютер RSC позволит разработчикам "создавать лучшие модели искусственного интеллекта, которые смогут учиться на триллионах примеров, работать на сотнях языков, одновременно с легкостью анализировать текст, аудио и видео, разрабатывать инструменты дополненной реальности и многое другое".

По мнению разработчиков, RSC проложит путь к созданию технологий для следующей крупной вычислительной платформы - "метавселенной".-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По заявлению компании, компьютер станет самой быстрой вычислительной машиной в мире после полной доработки к середине 2022 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Татьянин день: что можно и нельзя делать, традиции и приметы
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by