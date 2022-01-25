Варианты инвестирования с небольшими суммами: что сейчас доступно белорусам

Источник материала: Myfin



Фото: pexels.com

Купить валюту



Для начала все-таки напомним, что простое хранение денег инвестицией не считается. Но за три десятилетия жизни с падающим рублем, мы привыкли считать доллар, а потом и евро, вечными ценностями.

На самом деле это не совсем так: доллар, евро и даже швейцарский франк понемногу дешевеют. У всех валют есть инфляция, а современные денежные единицы уже 50 лет не привязаны к золотому стандарту.

В доковидные времена доллар дешевел на 1-2% в год, евро – на 1%. Инфляция доллара в 2021 году дошла до 6-7%, евро – 5%.

фото: Myfin.by

Но на нас в первую очередь отражается не уровень инфляции в США и Еврозоне, и изменение курсов этих валют относительно белорусского рубля. И 2021 год оказался в этом отношении аномальным.

Давайте вспомним, как менялся курс доллара к рублю в прошлом году.

А вот что происходило с курсом евро.

И, наконец, посмотрим на курс российского рубля.

Инфляция в 2021 оказалась заметно выше, чем в прошлые годы, но белорусский рубль к доллару, евро и российскому рублю, наоборот, укрепился. Если считать по данным Нацбанка, на начало января и конец декабря 2021 года, то белорусский рубль укрепился: к доллару на 1,19%; к евро – на 9%; к российскому рублю – на 1,48%. А в течение года, особенно в октябре, курсы эти валют падали еще ниже.

Удивительно, но факт: просто хранить наличные белорусские рубли в течение 2021 года было выгодней, чем наличную валюту! Но это во-первых, не значит, что так будет всегда. Во-вторых, хранение денег дома все-таки небезопасно.



Выбрать самый выгодный депозит



Фото: Myfin.by

Самыми доходными по процентам в Беларуси являются долгосрочные депозиты. Так, ставки по длинным депозитам в рублях доходили до 17,8%; в долларах – до 5,3%.

Но еще больше ставки на доход влияет срок вложения. По сочетанию срока и ставки самым доходным сейчас оказался вклад «Плюс к стабильности» от Белагропромбанка – и в белорусских рублях и в долларах .

Сделаем предварительный расчет для суммы 5 165,60 рублей (это эквивалент 2 000 долларов), предположим, что мы разместим ее на максимальный срок (61 месяц), проценты снимать не станем, а будем оставлять их для капитализации.

в конце срока получаем – 12 556,87 руб.

доход – 7 390,87 рублей

эффективная ставка – 28,14% годовых.

налога нет.

полный фактический доход – 143%.

Но, есть важный момент: ставка по этому депозиту плавающая, привязана к ставке рефинансирования (СР). То есть, может и вырасти, и снизиться.



А если открыть такой же депозит в валюте? Тут максимальный срок 1 830 дней (5 лет), ставка – 5,2%, но фиксированная, тоже есть капитализация процентов.

сумма к выдаче – 2 603,64 $

доход 603,64 $

эффективная ставка – 5,94%

налога нет

полный фактический доход – 30,2%.

Скромнее, чем в рублях, зато гарантировано.

Вложиться в золото

Фото: pexels.com

Кто-то предпочтет «вечные ценности», а именно золото и прочие драгоценные металлы. Их цена за последние 70 лет выросла в десятки раз. Однако рост не всегда был равномерным, бывали спады на 5-15 лет, а иногда и дольше.

В 2020 году золото и серебро дорожали, на 2021 год тоже прогнозировали рост и особенный подъем по серебру.

Изменение цен 1 грамма золота и серебра, по данным Министерства финансов Беларуси за 2021 год.



январь 2021 г. декабрь 2021 г. изменения за 2021 г. Золото 60,02 руб. 57,44 руб. - 4,3% Серебро 0,8326 руб. 0,7224 руб. - 13,2%

Отрицательная годовая доходность видна по обоим металлам. Серебро подешевело в три раза больше золота.

В 2022 году металлам осторожно прогнозируют рост. Что будет? Скоро узнаем. Но предпосылки для этого есть. Вот графики за последние десятилетия. Обратите внимание – здесь цены даны в долларах за унцию.

Однако не забываем, что сейчас мы «смотрим в зеркало заднего вида», то есть, констатируем прошлое.

Отдельно о слитках. Слитки драгоценных металлов продают и выкупают обратно банки. Продажа с рук запрещена. Но если цены выкупа слитков банками обычно ближе к ценам международного рынка, то населению они продаются с наценкой иногда в 10%, иногда в 60% и более. Потому выгодней покупать не маленькие, а большие слитки.

Заглянуть на фондовые рынки

Фото: pixabay.com

Наибольшие прибыли сулят операции на фондовых биржах: покупка, продажа акций, облигаций, фьючерсов. Так можно купить и облигации немецкого правительства, и акции Tesla. Есть возможность инвестировать в фонды: это когда ваши деньги объединяются с деньгами других вкладчиков, и вся эта сумма распределяется между акциями, облигациями, вложения в золото и недвижимость. Тогда падение одной бумаги компенсируется ростом другой, что добавляет устойчивости и, в некоторой степени, увеличивает шансы на прибыль.

Но с двумя тысячами долларов стать самостоятельным биржевым инвестором трудно. Выход на биржу, регистрация всех документов в Беларуси и за рубежом отнимут немало времени, сил и денег.

Решением может стать доверительное управление, когда вы передаете деньги какому-то белорусскому банку, а он инвестирует их для вас в ценные бумаги, чаще всего зарубежные.

– 2000$ можно разместить в доверительное управление по приказу (полный аналог брокерских услуг за границей) или в фонды банковского управления (полный аналог ПИФов в России). ДУ по приказу доступно от 500$, а ФБУ от 100$, – говорит директор департамента инвестиций Альфа-Банка Павел Корзик. – Минимальных платежей за это нет, а размер комиссии зависит от активности клиентов. За зачисление и вывод средств мы не взимаем комиссии.

2000$ можно вложить по-разному. Например, можно не углубляться в процессы инвестирования и доверить деньги под управление банку – купить паи ФБУ. Тогда можно получить 5-7% годовых чистыми, то есть 140$ ежегодного пассивного дохода при умеренном риске.

Также, можно попытать удачу в самостоятельном инвестировании с помощью услуги ДУ по приказу. В данном случае доход не ограничен. Можно найти новый Novavax (биофармацевтическая компания, разработчик вакцины от COVID-19), который за 2021 год вырос на +144%.

Получается, что при 2000$, вложенных в начале года, сейчас, можно получить на продаже акций 5760$. Комиссии банка составят всего 18 BYN за покупку акций + 18 BYN за продажу акций + 50 BYN за обслуживание счёта. Доход - 3760$ (~9400 BYN), расход - 86 BYN. Но риски здесь очень высоки!

Сколько вы заработаете на доверительном управлении и сколько заплатите за услуги, зависит от выбранной стратегии. Общих правила два:

Чем больше сделок – тем больше платных операций. Но счет идет на доли процента от сделки.

Чем выше риск – тем больше возможный доход.

Еще один путь – торговать на белорусском фондовом рынке через посредника, например, с помощью программы «АЙГЕНИС».

Нужно скачать и установить приложение, зарегистрироваться, оплатить некоторые услуги. А потом начинать операции с белорусскими ценными бумагами.

Услуги оплачиваются пропорционально числу сделок, обычно – десятые или сотые доли процента за операцию. Например, покупка акций на сумму эквивалентную 2 000$, обойдется примерно в 16 рублей. Можно также работать с облигациями.

Однако не забываем, что наш фондовый рынок все-таки не развит, а вариантов выбора ценных бумаг не так много.

А как же крипта?



Заработок на крипте беспокоит воображение. Есть люди, ставшие благодаря виртуальным валютам миллионерами и миллиардерами. Правда, это в основном те, кто стоял у истоков. Посмотрите на курс биткоина к доллару за все годы, многое станет ясно.

Но вот график за последний год:

В начале год один биткоин стоил чуть дороже 33 300 долларов, потом дорожал на 63 300, потом падал ниже 30 000, потом снова рос почти до 67 500 долларов. Называть текущую цену нет смысла, они измениться даже за время чтения этой статьи. Кто купил в апреле, а продавал в конце июля – потеряли почти половину вложения. Кто покупал в июле, а продавал

Чтоб заработать на криптовалютах нужно, по большому счету, всего два правильных действия: купить при падении цены и продать на пике роста. А вот чтобы сделать это понадобится и терпение, и мгновенная реакция.

Для покупки криптовалюты нужно зарегистрироваться на криптобирже, лучше выбрать что-то близкое, известное. Например FREE2EX или Currency.com. Процесс регистрации не особенно сложный. Потому нужно зачислить деньги для операций, если вы умеете проводить онлайн-платежи, то и это не трудно. Однако возникнет желание разобраться в биржевых терминах, что такое Стоп-лосс и тейк-профит, торговля с плечом и т.д. Вот здесь понадобится время и интеллектуальный ресурс.

Можно правда купить на свои 2 000 долларов кусочек биткоина и просто ждать пока курс вырастет. На этот счет бывают оптимистичные прогнозы, но нет никаких гарантий.