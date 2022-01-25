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Онлайн-платежи: как избежать брошенной корзины и получить оплату прямо сейчас?
Источник материала: Myfin
Вместе с сооснователем и директором eComCharge LLC (бренд bePaid) Александром Шостаком (бренд bePaid) разбираемся, как с наибольшей эффективностью подобрать варианты оплаты, которые удовлетворят любого вашего клиента?
Почему выбирают, но не покупают?
На этот вопрос дал ответ институт Baymard. Согласно исследованию, в среднем около 68% (!) пользователей выбирают покупки в интернет-магазинах, а затем оставляют их в «корзине», не оплачивая. Так ведут себя двое из трех покупателей!
И около 58% из «непокупателей», добавляют товары в корзину, чтобы «просто посмотреть». Эту аудиторию едва ли можно сделать своими клиентами. По крайней мере, сразу. А вот с остальными можно работать. И серьезно увеличить конверсию сайта.
Вот основные причины, почему посетители интернет-магазинов выбирали товары, но не купили их:
Оптимизация приема платежей может решить, как минимум три проблемы с отказами! При этом решение одно – увеличение доступных способов оплаты за счет удобных и безопасных вариантов. Что должно быть?
Банковские карты: лидируют в белорусском e-commerce
Прием банковских карт – просто must have, если вы ведете онлайн-бизнес. Ведь сегодня это самый популярный инструмент для оплаты в белорусском e-commerce – около 80% платежей совершается с помощью банковской карты.
«Абсолютное большинство транзакций при покупках через интернет совершается именно с использованием банковских карт. И, в последние годы их доля возрастает, в том числе и за счет платежей через ЕРИП. Правда, по прогнозам, уже достаточно скоро электронные кошельки начнут теснить банковские карты, но бизнес вам ведь надо вести здесь и сейчас, верно? Поэтому базовым способом оплаты был и пока остается именно прием карточек», – отмечает сооснователь и директор eComCharge LLC Александр Шостак.
Как подключиться? Просто, в три шага! Оставляете заявку на подключение не сайте bePaid.by, заполняете, подписываете и отправляете менеджеру по электронной почте требуемый пакет документов. И быстро подключаете прием платежей, используя готовый модуль для CMS на которой создан ваш интернет-магазин. А еще получаете доступ в личный кабинет в системе bePaid, в котором можно создавать платежные ссылки. Это на тот случай, если какие-либо технические интеграционные работы проводить совсем не хочется. Не забудьте привести свой сайт в соответствие с действующим законодательством и принимайте платежи!
Электронные кошельки: огромные перспективы
По данным исследования, опубликованного сервисом Statista, уже по итогам 2020 года 44,5% электронных платежей в мире осуществлялось с помощью электронных кошельков. Более того, согласно прогнозу, к 2024 году их доля превысит 51% – в первую очередь, за счет сокращения доли прямых платежей банковскими картами.
«Беларусь несколько отстает от мирового тренда, но рост популярности электронных кошельков мы также отмечаем. Наиболее вероятно, что в 2022-23 годах начнется настоящий бум. Сейчас же их использует наиболее продвинутая и платежеспособная аудитория. Поэтому наша рекомендация – однозначно подключать. Тем более, что подключение – бесплатно», – комментирует Александр Шостак.
Как подключиться? Оператор приема электронных платежей bePaid предлагает подключение трех электронных кошельков. Это:
ЕРИП. Уже классика
По данным bePaid, около 9% онлайн-платежей в 2021 году совершалось через систему ЕРИП.
«Количество транзакций через ЕРИП несколько снизилось по сравнению, скажем, с 2020 годом. Но, тем не менее, 9% – это немало и терять аудиторию покупателей, предпочитающих использовать ЕРИП, не стоит. Тем более, что подключение и регистрация – бесплатно. Дайте своим клиентам еще один шанс сделать у вас покупку», – рекомендует Александр Шостак.
Как подключиться? Оставьте заявку на сайте bePaid. Менеджер с вами свяжется, расскажет, как подключить ЕРИП к интернет-магазину или услугам бизнеса, и запросит данные для подготовки документов на регистрацию в ЕРИП. Потом вы подпишете трехсторонний договор.
На сайте bePaid.by найдите модуль для своей CMS и быстро интегрируйте сайт с bePaid. Все занимает не более 14 дней!
bePaid (ООО «ИКомЧардж») – официальный провайдер электронных платежей, который гарантирует простое подключение и прием платежей через банковские карты, электронные кошельки и ЕРИП и поддержку сервисов 24/7. Прежде чем терять время в поисках других провайдеров, позвоните или напишите сначала в bePaid. И все у вас получится!
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