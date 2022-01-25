Онлайн-платежи: как избежать брошенной корзины и получить оплату прямо сейчас?

Источник материала: Myfin



Фото: pexels.com

Вместе с сооснователем и директором eComCharge LLC (бренд bePaid) Александром Шостаком (бренд bePaid) разбираемся, как с наибольшей эффективностью подобрать варианты оплаты, которые удовлетворят любого вашего клиента?



Почему выбирают, но не покупают?

На этот вопрос дал ответ институт Baymard. Согласно исследованию, в среднем около 68% (!) пользователей выбирают покупки в интернет-магазинах, а затем оставляют их в «корзине», не оплачивая. Так ведут себя двое из трех покупателей!

И около 58% из «непокупателей», добавляют товары в корзину, чтобы «просто посмотреть». Эту аудиторию едва ли можно сделать своими клиентами. По крайней мере, сразу. А вот с остальными можно работать. И серьезно увеличить конверсию сайта.

Вот основные причины, почему посетители интернет-магазинов выбирали товары, но не купили их:

Слишком высокие дополнительные расходы (доставка, налоги, сборы) — 49%

Обязательная регистрация на сайте — 24%

Слишком долгая доставка — 19%

Слишком сложный или долгий процесс оформления заказа — 18%

Не доверяю сайту данные кредитной карты — 17%

Я не вижу общую стоимость заказа — 17%

На сайте есть ошибки — 12%

Не устроили условия возврата товара — 11%

Недостаточно способов оплаты — 7%

Кредитная карта было отклонена — 4%

Оптимизация приема платежей может решить, как минимум три проблемы с отказами! При этом решение одно – увеличение доступных способов оплаты за счет удобных и безопасных вариантов. Что должно быть?

Банковские карты: лидируют в белорусском e-commerce

Прием банковских карт – просто must have, если вы ведете онлайн-бизнес. Ведь сегодня это самый популярный инструмент для оплаты в белорусском e-commerce – около 80% платежей совершается с помощью банковской карты.

«Абсолютное большинство транзакций при покупках через интернет совершается именно с использованием банковских карт. И, в последние годы их доля возрастает, в том числе и за счет платежей через ЕРИП. Правда, по прогнозам, уже достаточно скоро электронные кошельки начнут теснить банковские карты, но бизнес вам ведь надо вести здесь и сейчас, верно? Поэтому базовым способом оплаты был и пока остается именно прием карточек», – отмечает сооснователь и директор eComCharge LLC Александр Шостак.

Как подключиться? Просто, в три шага! Оставляете заявку на подключение не сайте bePaid.by, заполняете, подписываете и отправляете менеджеру по электронной почте требуемый пакет документов. И быстро подключаете прием платежей, используя готовый модуль для CMS на которой создан ваш интернет-магазин. А еще получаете доступ в личный кабинет в системе bePaid, в котором можно создавать платежные ссылки. Это на тот случай, если какие-либо технические интеграционные работы проводить совсем не хочется. Не забудьте привести свой сайт в соответствие с действующим законодательством и принимайте платежи!

Электронные кошельки: огромные перспективы

По данным исследования, опубликованного сервисом Statista, уже по итогам 2020 года 44,5% электронных платежей в мире осуществлялось с помощью электронных кошельков. Более того, согласно прогнозу, к 2024 году их доля превысит 51% – в первую очередь, за счет сокращения доли прямых платежей банковскими картами.

«Беларусь несколько отстает от мирового тренда, но рост популярности электронных кошельков мы также отмечаем. Наиболее вероятно, что в 2022-23 годах начнется настоящий бум. Сейчас же их использует наиболее продвинутая и платежеспособная аудитория. Поэтому наша рекомендация – однозначно подключать. Тем более, что подключение – бесплатно», – комментирует Александр Шостак.

Как подключиться? Оператор приема электронных платежей bePaid предлагает подключение трех электронных кошельков. Это:

Apple Pay – Услуга предоставляется всем клиентам bePaid по умолчанию в рамках текущего договора. Никаких дополнительных оплат и комиссий. Если у ваших покупателей есть Apple ID, то он автоматически распознается в вашем интернет-магазине. При оплате через десктоп ему необходимо всего лишь положить товар в корзину и нажать кнопку оплатить. При оплате через мобильные устройства, пользователь подтверждает платеж отпечатком пальца. В обоих случаях оплата совершается мгновенно, верификация покупателя происходит с помощью Face ID или Touch ID.

Google Pay – Всем клиентам bePaid, подключенным к услуге интернет-эквайринг, прием платежей через Google Pay активирован по умолчанию. Для новых клиентов bePaid услугу приема платежей на сайте или в мобильном приложении через Google Pay активирует аккаунт-менеджер.

Samsung Pay – Подключите свой интернет-магазин или сайт к услуге интернет-эквайринг и прием платежей через Samsung Pay будет активирован вам по умолчанию. Не нужно заключать дополнительный договор. Нет дополнительных комиссии.

ЕРИП. Уже классика

По данным bePaid, около 9% онлайн-платежей в 2021 году совершалось через систему ЕРИП.

«Количество транзакций через ЕРИП несколько снизилось по сравнению, скажем, с 2020 годом. Но, тем не менее, 9% – это немало и терять аудиторию покупателей, предпочитающих использовать ЕРИП, не стоит. Тем более, что подключение и регистрация – бесплатно. Дайте своим клиентам еще один шанс сделать у вас покупку», – рекомендует Александр Шостак.

Как подключиться? Оставьте заявку на сайте bePaid. Менеджер с вами свяжется, расскажет, как подключить ЕРИП к интернет-магазину или услугам бизнеса, и запросит данные для подготовки документов на регистрацию в ЕРИП. Потом вы подпишете трехсторонний договор.

На сайте bePaid.by найдите модуль для своей CMS и быстро интегрируйте сайт с bePaid. Все занимает не более 14 дней!

bePaid (ООО «ИКомЧардж») – официальный провайдер электронных платежей, который гарантирует простое подключение и прием платежей через банковские карты, электронные кошельки и ЕРИП и поддержку сервисов 24/7. Прежде чем терять время в поисках других провайдеров, позвоните или напишите сначала в bePaid. И все у вас получится!

Тел. +375-29-664-00-24, +375-17-277-01-18, е-mail: sales@bepaid.by

*партнерский материал, ООО «ИКомЧардж», УНП191670289