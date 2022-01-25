Татьянин день отмечают православные верующие и студенты

Источник материала: ОНТ

Для молодежи – праздник неофициальный, но любимый. Православная церковь в этот день вспоминает святую Татиану.

Она всю жизнь тайно посвятила служению Богу и даже под страшными пытками не отреклась от веры. В храмах в честь мученицы проходят праздничные литургии.

Светский оттенок дата приобрела в XVIII веке, когда императрица Елизавета подписала в этот день указ о создании Московского университета.

Традиционно в этот день проходят различные развлекательные программы. Также дата знаменует окончание зимней сессии.

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