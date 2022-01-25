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Диалоговая площадка по изменениям в Конституцию открылась в педагогическом университете имени Максима Танка
Источник материала: ОНТ
Сила основного Закона! Практически месяц продолжается обсуждение проекта обновленной Конституции. Тема – актуальная во всех коллективах. Изменения и дополнения вызывают живой интерес и у молодежи.
В педагогическом университете имени Максима Танка диалоговая площадка собрала участников Звездного похода. Интернациональный проект – с большой историей. Уже 57 лет студенты и преподаватели проходят по местам боевой и трудовой славы нашего народа. Поэтому их особо волнует вопрос сохранения исторической памяти и патриотическое воспитание.
Именно искаженные трактовки вынудили авторов Конституции прописать нормы о защите и сохранении исторической памяти о подвиге белорусов в годы Великой Отечественной войны. Общественное обсуждение показывает, что вопрос вызвал живой отклик, и положения эти белорусы поддерживают.
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Диалоговая площадка по изменениям в Конституцию открылась в педагогическом университете имени Максима Танка
Сила основного Закона! Практически месяц продолжается обсуждение проекта обновленной Конституции. Тема – актуальная во всех коллективах. Изменения и дополнения...
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