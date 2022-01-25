Диалоговая площадка по изменениям в Конституцию открылась в педагогическом университете имени Максима Танка

Источник материала: ОНТ

Сила основного Закона! Практически месяц продолжается обсуждение проекта обновленной Конституции. Тема – актуальная во всех коллективах. Изменения и дополнения вызывают живой интерес и у молодежи.

В педагогическом университете имени Максима Танка диалоговая площадка собрала участников Звездного похода. Интернациональный проект – с большой историей. Уже 57 лет студенты и преподаватели проходят по местам боевой и трудовой славы нашего народа. Поэтому их особо волнует вопрос сохранения исторической памяти и патриотическое воспитание.

Дарья Медведева, студентка факультета начального образования БГПУ, участница Звездного похода: «Это важное дополнение – статья про сохранение исторической памяти. Мы «звездники» очень скоро отправимся в Звездный поход для того, чтобы почтить память воинов, которые погибли в годы ВОВ. Чтобы встретиться с ветеранами, сказать им огромное спасибо за мирное небо над головой».

Александр Конойко, начальник управления образования, науки и культуры Администрации Президента Беларуси: «Те трактовки нашего исторического прошлого не всегда соответствуют действительности. Почему наши оппоненты иногда пытаются перевирать, передергивать определенные исторические факты? Тема ВОВ – фундаментальна, в принципе, это код нашего народа. Это тема, которую нужно сохранить и передать нашим потомкам».

Именно искаженные трактовки вынудили авторов Конституции прописать нормы о защите и сохранении исторической памяти о подвиге белорусов в годы Великой Отечественной войны. Общественное обсуждение показывает, что вопрос вызвал живой отклик, и положения эти белорусы поддерживают.

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