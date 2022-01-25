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В Средиземном море начались крупные учения НАТО с участием авианосца США

25.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Средиземном море начались крупные учения НАТО с участием авианосца США

Угрозой, которая якобы нависла над Украиной, оправдывает НАТО крупные учения в Средиземном море.

Отработка задач в рамках «Удара Нептуна» с участием авианосца США «Гари Трумэн» уже началась. Причем, конкретные страны-участницы не называются.

Как сообщает Пентагон, маневры планировались заранее, но, когда принималось решение о дате, учитывалась ситуация вокруг Украины.

Примечательно, что в ходе учений планируется отработать «дальние удары» и приемы противолодочной борьбы.

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Угрозой, которая якобы нависла над Украиной, оправдывает НАТО крупные учения в Средиземном море. Отработка задач в рамках «Удара Нептуна» с участием авианосца США...
 
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