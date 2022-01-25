В Средиземном море начались крупные учения НАТО с участием авианосца США

Источник материала: ОНТ

Угрозой, которая якобы нависла над Украиной, оправдывает НАТО крупные учения в Средиземном море.

Отработка задач в рамках «Удара Нептуна» с участием авианосца США «Гари Трумэн» уже началась. Причем, конкретные страны-участницы не называются.

Как сообщает Пентагон, маневры планировались заранее, но, когда принималось решение о дате, учитывалась ситуация вокруг Украины.

Примечательно, что в ходе учений планируется отработать «дальние удары» и приемы противолодочной борьбы.

Подписывайтесь на нас в Telegram