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В Средиземном море начались крупные учения НАТО с участием авианосца США
Источник материала: ОНТ
Угрозой, которая якобы нависла над Украиной, оправдывает НАТО крупные учения в Средиземном море.
Отработка задач в рамках «Удара Нептуна» с участием авианосца США «Гари Трумэн» уже началась. Причем, конкретные страны-участницы не называются.
Как сообщает Пентагон, маневры планировались заранее, но, когда принималось решение о дате, учитывалась ситуация вокруг Украины.
Примечательно, что в ходе учений планируется отработать «дальние удары» и приемы противолодочной борьбы.
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Угрозой, которая якобы нависла над Украиной, оправдывает НАТО крупные учения в Средиземном море. Отработка задач в рамках «Удара Нептуна» с участием авианосца США...
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