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В Любанском районе мужчина отравился угарным газом
Источник материала: БелТА
25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Любанском районе мужчина отравился угарным газом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"24 января в 5.56 поступило сообщение о госпитализации с отравлением угарным газом гражданина 1980 года рождения, неработающего, в агрогородке Речень Любанского районе Минской области", - рассказали в пресс-службе.
Причина инцидента - преждевременное закрытие задвижки дымохода печи в жилом доме.-0-
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"24 января в 5.56 поступило сообщение о госпитализации с отравлением угарным газом гражданина 1980 года рождения, неработающего, в агрогородке Речень Любанского районе...
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