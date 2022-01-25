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В Любанском районе мужчина отравился угарным газом

25.01.2022 09:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Любанском районе мужчина отравился угарным газом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"24 января в 5.56 поступило сообщение о госпитализации с отравлением угарным газом гражданина 1980 года рождения, неработающего, в агрогородке Речень Любанского районе Минской области", - рассказали в пресс-службе.

Причина инцидента - преждевременное закрытие задвижки дымохода печи в жилом доме.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"24 января в 5.56 поступило сообщение о госпитализации с отравлением угарным газом гражданина 1980 года рождения, неработающего, в агрогородке Речень Любанского районе...
 
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