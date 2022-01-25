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В Могилеве сгорел частный дом: хозяин остался жив благодаря соседям

25.01.2022 10:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин остался жив благодаря бдительности соседей, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре частного жилого дома в Могилеве по ул. Ангарской поступило спасателям 24 января в 18.42. По прибытии к месту вызова происходило горение дома открытым пламенем, создалось плотное задымление. Хозяин 1959 года рождения находился на улице, внутри дома никого не было.

До прибытия подразделений МЧС мужчину на пожаре спас Олег Новиков, который находился в гостях в соседнем доме. Он увидел в доме задымление, проник через незапертую входную дверь, обнаружил хозяина на полу в задымленном коридоре и вытащил на свежий воздух. Бригадой скорой помощи мужчина госпитализирован с отравлением продуктами горения.

В результате пожара уничтожена кровля и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Сообщение о пожаре частного жилого дома в Могилеве по ул. Ангарской поступило спасателям 24 января в 18.42. По прибытии к месту вызова происходило горение дома...
 
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