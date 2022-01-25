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На пр.Независимости в Минске столкнулись автобус и легковушка

25.01.2022 10:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пр. Независимости в Минске столкнулись автобус и легковушка, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Артем Нехай.

ДТП произошло на пересечении с ул. Городской Вал. На проспекте было затруднено движение.

Другие подробности станут известны позже.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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ДТП произошло на пересечении с ул. Городской Вал. На проспекте было затруднено движение.
 
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