|
На пр.Независимости в Минске столкнулись автобус и легковушка
Источник материала: БелТА
25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пр. Независимости в Минске столкнулись автобус и легковушка, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Артем Нехай.
ДТП произошло на пересечении с ул. Городской Вал. На проспекте было затруднено движение.
Другие подробности станут известны позже.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло на пересечении с ул. Городской Вал. На проспекте было затруднено движение.
|
Архив (Разное)