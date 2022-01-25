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В Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане произошло масштабное отключение электроэнергии

25.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане произошло масштабное отключение электроэнергии

В трех странах Центральной Азии наблюдаются перебои с подачей электроэнергии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на местные СМИ. 

По информации издания «Газеты.uz», в энергосистеме Узбекистана произошла крупная авария, из-за чего электричество пропало в Ташкенте и некоторых других городах страны. Также жители Узбекистана жалуются на подачу воду из-за из-за отключения насосов. Мобильная связь пока продолжает работать. Все аэропорты страны остановили работу.

Казахстанский портал Zakon.kz пишет, что электроэнергии нет в некоторых районах Алматы, Тараза, Шымкента и нескольких других регионах. В Алматы перестали работать светофоры. В акимате столицы сообщили, что отключение электричества произошло из-за падения напряжение в сети. Ведутся работы по переподключение.

Перебои с электроэнергией наблюдаются и в Кыргызстане. По последним данным, электричество отсутствует как минимум в 7 городах и Иссык-Кульской области. 

По последним данным, Минэнерго Кыргызстана начало поэтапное восстановление электроснабжения в обход единой системы Центральной Азии.

Фото: БЕЛТА

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В трех странах Центральной Азии наблюдаются перебои с подачей электроэнергии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на местные СМИ.  По информации издания «Газеты.uz», в...
 
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