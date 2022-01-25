Когда детям можно начинать давать сладкую и соленую пищу и как эта еда влияет на организм ребенка?

Источник материала: ОНТ

Многим родителям знакомо желание ребенка съесть чипы или шоколадку вместо овощного рагу. Но эксперты утверждают, что большое количество сладкого и соленного в рационе, опасно, особенно для детей. Так ли это? – взвесим все «за» и «против».

Если здоровье взрослых в их собственных руках, то здоровье детей – в руках взрослых. Ведь пищевые привычки человека формируются с самого раннего детства. А мы во многом есть то, что едим.

Юлия Пакунова, врач-аллерголог Городской детской клинической поликлиники № 4 г. Минска: «Соль и сахар в детском рационе, в принципе, должны быть достаточны ограничены. Считается, что в основной массе пищевых обычных продуктов, которые употребляет ребенок, достаточно этих продуктов. В основном к ним приучают родители и зачастую масса продуктов пищевой промышленности содержит эти вещи в избытке».

Если говорить о сахаре, то сам по себе он не опасен. Следить нужно за количеством его употребления. Так как содержится он не только в конфетах, шоколаде, тортах, но и во фруктах, овощах, бобовых, а также в молочных продуктах.

Юлия Пакунова, врач-аллерголог Городской детской клинической поликлиники № 4 г. Минска: «Опасно то, что ребенок при употреблении большого количества сладкого все больше и больше пробует новый уровень, который ему хочется употреблять. Формируется определенная зависимость. Поэтому он и опасен».

Кроме зависимости избыток этого белого сладкого вещества вызывает проблемы в полости рта, эндокринной системе, кишечнике и обостряет аллергические реакции. Но и это ещё не все.

Наталья Бурдюк, врач-инфекционист Городской детской поликлиники №2 г. Минска: «Также влияние на центральную нервную систему. То есть оказывает возбуждение головного мозга. Также большое употребление сахара – прямой путь к сахарному диабету, ожирению и так далее».

При выборе соли для детского рациона ставку лучше сделать на морской без каких-либо ароматических добавок и красителей. А вот из списка продуктов точно придется убрать некоторые товары.

Юлия Пакунова, врач-аллерголог Городской детской клинической поликлиники № 4 г. Минска: «Такие продукты, как колбаса. Сухарики и чипсы вообще не должны быть в дошкольном возрасте категорически. Да и в школьном, да и взрослым людям не рекомендуется. Соусы тоже. Там содержится огромное количество соли, а кроме ее еще масса усилителей вкуса».

Если не прислушаться к совету специалистов и оставить эти изделия в своей корзине покупок, то в дальнейшем обилие соли в рационе приведет к неприятным последствиям.

Наталья Бурдюк, врач-инфекционист городской детской поликлиники №2 г. Минска: «Соль задерживает жидкость в организме и дает усиленное действие на поджелудочную железу и на почки у детей. Поэтому деткам, у которых есть проблемы с этими органами, не рекомендуется большое количество соли».

По статистике, в день белорус съедает около 14 чайных ложек сахара. Хотя ВОЗ рекомендует не более пяти. Из-за этого многие эксперты призывают родителей формировать у ребенка здоровое отношение к сладкому. И начинать это даже с таких мелочей, как выбор угощений к столу.

Инесса Чирица, заведующая педиатрическим отделением №3 Городской детской клинической поликлиники № 4 г. Минска: «Это все зависит от семейных традиций. То есть если в семье приучены к чаю подавать вкусняшки, то естественно дети будут видеть и копировать родителей».

Для введения новых привычек поможет возрастная шпаргалка от специалистов, где указано, в каком возрасте знакомить ребенка с определенными продуктами питания.

Инесса Чирица, заведующая педиатрическим отделением №3 Городской детской клинической поликлиники № 4 г. Минска: «До года вообще не рекомендуется никаких сладостей. Все необходимые сахара получают сначала с грудным молоком, а затем с прикормом. С года до трех лет можно постепенно вводить такие натуральные продукты, как фрукты в неизмененном виде. Если до года мы давали в пюрешках, то где-то уже можно попробовать фруктик в неизмененном виде. А старше трех лет уже можно попробовать вводить сухофрукты, мед. Ну, такие сладости, как шоколадки, конфетки, пирожные, тортики лучше вообще ограничить хотя бы до шестилетнего возраста».

Чтобы ребенок не находился в постоянных мыслях о сладком, необходимо переключать его внимание. Подойдет любая совместная деятельность: настольная игра, просмотр фильма, чтение книги. Но более важно, чтобы родители вместе с чадом делали шаги к здоровой жизни.

Фото: depositphotos.com

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