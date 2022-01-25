Вместо молока – газировка, вместо овощей – полуфабрикаты и пицца. Чем кормят родители детей в разных странах?

Источник материала: ОНТ

Несмотря на то, что в Турции настоящее изобилие овощей и фруктов, детей часто балуют солеными палочками, чипсами и снеками. Уже с грудного возраста детям в бутылочку вместо воды наливают газировку. Объяснение этому простое – в Турции вся еда, накрытая на стол дома, считается полезной. Дети с раннего возраста едят острую пищу – перец, фасоль, булгур, рис и макароны, а еще много хлеба. Заканчивается трапеза сладким. С собой в школу или сад родители упаковывают пакетированный сок, молоко и сдобу.

В Израиле родители частенько кормят детей полуфабрикатами и пиццей. В школе или садике основное блюдо в меню – бутерброды. По пятницам на хлеб намазывают шоколад, но обычно начинка состоит из сыра или хумуса. Дополняют прием пищи овощами и фруктами. В последнее время родители дают детям с собой разную еду. Школы даже рекомендуют налегать на овощи и фрукты, а вот сладости и сладкая газировка под запретом. Зато вода разрешена в любом объеме.

Маленькие итальянцы предпочитают пасту с овощами и бобовыми, ризотто. Не откажутся и от фокаччи или пиццы. Здесь с самого детства прививают культуру питания – дети любят говорить о еде и ходить в кафе. В ресторане в меню детским блюдом считается картошка фри с сосисками. Но это, как говорится, только по праздникам. Итальянцы следят за рационом детей и включают в него побольше мяса, рыбы и молочных продуктов.

В Великобритании к еде относятся легко – детей часто угощают сэндвичами. В школу дети берут йогурт, бутерброд и обязательно десерт. Супы и яйца здесь не в почете, а вот пицца, макароны с сыром или запеченная картошка придутся по душе. В некоторых садиках родителей просят давать детям с собой здоровую еду или готовят детям горячие обеды, например, пасту с болоньезе, запеченную курицу и овощи.

В финской семье утро начинается с каши, хлопьев, бутербродов, сока или молока. На обед в саду часто дают суп, на полдник – йогурт или кисель с сэндвичем или булкой. Финны любят запекать, едят много фруктов, ягод и хлеба. Сосиски дети едят раз в 10 дней – так советуют врачи. Сладкое позволяют раз в неделю, обычно это лакрица. А еще в семьях часто есть охотники или рыбаки, так что на стол часто подают дичь, лосятину и рыбу.

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