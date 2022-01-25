Лукашенко вручит госпремии, дипломы академика и члена-корреспондента ученым Академии наук

Источник материала: ОНТ

Большой разговор о науке – в эти минуты во Дворце Независимости. Александр Лукашенко поручил совместить традиционную церемонию награждения госпремиями и дипломами академика и члена-корреспондента Национальной академии наук с обстоятельным совещанием.

К разговору пригласили порядка 250 ученых. Впервые столь представительное собрание деятелей науки проходит не в стенах Академии. Но тому есть и весомый повод – 100-летие белорусской академической науки как раз в нынешнем году.

Во Дворце Независимости ученые организовали выставку своих достижений: от обновленных лыж под брендом «Телеханы» до инновационных технологий разработки калия и установки для хранения органов в трансплантации. Эти разработки не только повышают авторитет науки, но и позволяют зарабатывать.

С выставкой до совещания ознакомился и президент. Александр Лукашенко назвал науку фундаментом государственности, а ученых – золотым фондом нации. Именно поэтому такой большой разговор, где не только отмечают успехи, но решают проблемы и определяют перспективу – так важно проводить на самом высоком уровне.

Фото: БЕЛТА

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