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Врач назвала опасные причины кровоточивости десен
Источник материала: ОНТ
Стоматолог-терапевт Виктория Чередниченко
Одна из главных причин кровоточивости десен — неправильная чистка зубов, из-за которой на зубах накапливается налет. Это приводит заболеваниям десен – пародонтозу, гингивиту, пародонтиту.
Фото: pexels
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Стоматолог-терапевт Виктория Чередниченко рассказала газете «Известия», о чем может свидетельствовать кровоточивость десен. Одна из главных причин...
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