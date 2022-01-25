﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Врач назвала опасные причины кровоточивости десен

25.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Врач назвала опасные причины кровоточивости десен

Стоматолог-терапевт Виктория Чередниченко рассказала газете «Известия», о чем может свидетельствовать кровоточивость десен.

Одна из главных причин кровоточивости десен — неправильная чистка зубов, из-за которой на зубах накапливается налет. Это приводит заболеваниям десен – пародонтозу, гингивиту, пародонтиту. 

Фото: pexels


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоматолог-терапевт Виктория Чередниченко рассказала газете «Известия», о чем может свидетельствовать кровоточивость десен. Одна из главных причин...
 
Новости дня
Новости разные
 
Могилевчанка после общения с кибермошенниками лишилась Br12,2 тыс.
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by