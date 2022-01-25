Врач назвала опасные причины кровоточивости десен

Источник материала: ОНТ

Стоматолог-терапевт Виктория Чередниченко рассказала газете «Известия», о чем может свидетельствовать кровоточивость десен.

Одна из главных причин кровоточивости десен — неправильная чистка зубов, из-за которой на зубах накапливается налет. Это приводит заболеваниям десен – пародонтозу, гингивиту, пародонтиту.

Фото: pexels





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