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Жительница Светлогорска через суд возместила ущерб за затопленную квартиру

25.01.2022 11:17 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Светлогорского района защитил права и законные интересы потребителя жилищно-коммунальных услуг, сообщает БЕЛТА со ссылкой на интернет-портал судов общей юрисдикции.

Истица подала иск к ЖСПК №17 Светлогорска о возмещении материального ущерба. Суду она сообщила, что 28 июля 2021 года ее квартира была залита из-за подтекания стыка балкона и кровли, в результате повредился натяжной потолок в двух комнатах. Комиссия ЖСПК составила акт о выявленных дефектах.

Чтобы устранить последствия, женщина была вынуждена оплатить услуги по слитию воды с потолка и последующей его замене на новый. Стоимость работ составила Br580, из которых в Br110 обошлись услуги по слитию воды и Br470 - новые натяжные потолки.

Истица просила взыскать с ответчика материальный ущерб в размере Br580, а также Br29 в возмещение расходов по уплате госпошлины.

Решением суда Светлогорского района с ЖСПК №17 Светлогорска в пользу истицы взыскано Br580 в счет возмещения материального ущерба и разрешен вопрос о судебных расходах.

Решение суда не обжаловано и не опротестовано, вступило в законную силу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Решением суда Светлогорского района с ЖСПК №17 Светлогорска в пользу истицы взыскано Br580 в счет возмещения материального ущерба и разрешен вопрос о судебных...
 
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