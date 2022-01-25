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Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза 300 флаконов французских духов

25.01.2022 11:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-польской границе пресечена попытка незаконного ввоза 300 флаконов французских духов, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Гродненские таможенники в пункте пропуска "Берестовица" выявили попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза парфюмерии. Груз следовал из Германии.

"К таможенному контролю были представлены документы на косметические средства производства одной французских компаний. Между тем, как выяснилось при таможенном досмотре, в документах отсутствовала информация о 300 флаконах туалетной воды", - рассказали в таможне.

Общая стоимость незаявленного товара составила более Br26 тыс. По факту недекларирования товара Гродненская региональная таможня начала административный процесс. За правонарушение грозит штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Гродненские таможенники в пункте пропуска "Берестовица" выявили попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза парфюмерии. Груз...
 
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