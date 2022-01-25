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Бобруйчанин за насилие по отношению к помощнику прокурора заключен под стражу

25.01.2022 12:17 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске местный житель применил насилие к помощнику прокурора, результатом стало заключение под стражу. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Согласно материалам дела помощник прокурора Бобруйска 18 января 2022 года в троллейбусе сделал замечание мужчине, который в присутствии других граждан громко выражался нецензурной бранью. Однако 34-летний правонарушитель не успокоился и стал оскорблять помощника. До приезда правоохранителей потерпевший призывал к порядку, показал ему служебное удостоверение, пресекал его противоправные действия. В ответ подозреваемый применил к помощнику прокурора насилие и на ближайшем остановочном пункте хотел скрыться. Попытка оказалась безуспешной - его задержали.

По данному факту Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.366 УК, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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По данному факту Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.366 УК, которая предусматривает наказание вплоть до лишения...
 
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