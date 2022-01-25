Феномен Гарри Поттера. Какие бизнес-лидеры сейчас востребованы?

Источник материала: ProBusiness

Пандемия, экономические и общественные кризисы в разных странах дали понять всему миру, что возврата к прежней жизни не будет. Для адаптации к новым условиям требуются иные качества, что особенно актуально для лидеров, ведь они отвечают не только за себя, но и за идущих за ними людей. Учредитель и управляющий директор международного холдинга Polimaster Людмила Антоновская рассказала «Про бизнес» о трех наиболее ярких и важных типах лидерства.

Людмила Антоновская

Учредитель и управляющий директор международного холдинга Polimaster

Пассионарии: улучшить мир вокруг себя

— Изменение подходов к лидерству началось гораздо раньше, чем мы столкнулись с серьезными кризисами, как будто люди интуитивно начали готовиться к переменам заранее. Это очень хорошо видно в сфере бизнеса.

В последние десятилетия компании стали отходить от жестких иерархических систем управления, отдавая предпочтение распределенным горизонтальным структурам.

Создается все больше коммерческих организаций, основанных на демократии, единых ценностях и принципах самоуправления. Таким образом, мы можем говорить, что накоплен определенный опыт, позволяющий оценить разные типы лидерства в эпоху перемен.

Первый тип — пассионарии. Это люди, самореализующиеся через улучшение мира вокруг себя. Известный пример — Коносукэ Мацусита. Изобретатель основал компанию бытовой техники и электроники Matsushita Electric, которая выпускает продукцию под несколькими брендами, в том числе Panasonic. Мацусита вырос в бедной семье и работал с 9 лет, чтобы поддержать родных. Впоследствии, став основателем успешной компании, он вкладывал силы и средства в обучение людей. Коносукэ Мацусита принадлежит фраза: «Бизнес — это то, что поручено нам обществом. Мы обязаны направлять и развивать компанию так, чтобы помогать развиваться обществу и способствовать усовершенствованию жизни людей».



Фото: Ольга Шукайло

В этом одна из основных особенностей бизнесменов-пассионариев, которые нередко занимаются социально преобразующими инвестициями, благотворительными и меценатскими проектами. В белорусском бизнесе известный пример пассионарного типа — Юрий Зиссер .

Многие годы Зиссер занимался реализацией благотворительных проектов, в том числе в сфере культуры. .

Реставрация старинного органа в Лиде — одно из начинаний Зиссера, в которое он вложил много сил и средств, — была завершена уже после его смерти.

Харизматики: ведут за собой

Второй тип лидеров — харизматики. Они способны производить сильное впечатление на людей и благодаря этому вести их за собой. Такая способность может быть нацелена на то, чтобы стать успешными, богатыми, знаменитыми, либо использована для достижения цели, объединяющей множество людей.

Харизматичные бизнесмены способны приводить компанию к выдающимся успехам: взять хотя бы Ричарда Бренсона или Стива Джобса.

Но харизматики могут привести доверившихся им людей и к серьезным провалам. Вспомните Элизабет Холмс, заявившую о создании новой технологии диагностики заболеваний всего по нескольким каплям крови. Ее компания Theranos оценивалась в 9 млрд долларов. Но расцвет бизнеса продолжался недолго. Старший биохимик компании покончил с собой, сказав жене, что у них ничего не получилось. Сама Элизабет Холмс не так давно была признана виновной в мошенничестве.

В белорусском бизнесе харизматичным лидером можно назвать основателя компании «Онега» Сергея Метто .

«Онега» стала популярной не только потому, что производила недорогие отечественные чипсы, но и благодаря обаянию и огромной креативной энергии ее основателя.

Сергей Метто легко шел на риск, и многие годы ему сопутствовала удача.



Фото: probusiness.by

Но в один из кризисов он продолжал наращивать долги, рассчитывая завершить начатый амбициозный проект. И в итоге был вынужден продать контрольный пакет акций. Предпринятая несколько позже попытка вернуть контроль над компанией не удалась: у Сергея Метто было обнаружено онкологическое заболевание, он вынужден был отойти от дел.

Не собирался, но пришлось

Третий тип — лидеры по воле (или по неволе) судьбы. На мой взгляд, этот тип является самым необычным.

К нему относятся люди, которые вообще не стремились стать лидерами, но в какой-то момент на них свалилась ответственность.

Для того чтобы соответствовать новым вызовам, им пришлось расти, развиваться, взрослеть и становиться сильнее. Примеры такого типа лидеров есть во многих сферах. Тибетский ребенок может и не хотеть становиться Далай-ламой, но такова его судьба. Конечно, на эту роль выбирают необычного мальчика. А затем именно ответственность, которую приходится брать с ранних лет, создает из маленького монаха мудрейшего буддийского лидера.



Фото: pexels.com

Про таких лидеров мы часто читаем в художественной литературе: например, Гарри Поттер и Фродо из «Властелина колец». Нередко люди, читая об их приключениях, представляют себя на месте этих персонажей. Но в реальности такую жизнь вряд ли кому-то захочется прожить. Испытания Гарри Поттера начались задолго до поступления в школу волшебников: многие годы он был сиротой и нелюбимым ребенком в приемной семье. А интересные события стали происходить только после того, как ему пришлось брать на себя ответственность и рисковать жизнью.

Баланс ответственности и полномочий

В становлении лидера важна последовательность приобретения ответственности и полномочий, ведь сколько обязанностей берешь на себя, столько обретаешь прав и возможностей. У наших трех типов лидеров этот баланс достигается по-разному.

Пассионарии обычно берут ответственность и получают полномочия одновременно.

Они шаг за шагом вкладывают в проекты время, интеллект и материальные ресурсы. И чем больше удается достигать, тем больше они будут брать на себя.

Харизматики благодаря своему таланту нередко очень быстро получают полномочия и лишь после этого берут на себя ответственность, причем делают это далеко не все. Актеры, музыканты и блогеры могут стать мегапопулярными и не нести при этом ответственности за действия людей, которые следуют их примеру.



Фото: pexels.com

Лидеры третьего типа сначала вынуждены взять на себя ответственность, а полномочия получают лишь в том случае, если удалось справиться. В такой ситуации стать лидером может далеко не каждый: того факта, что на человека внезапно свалилась ответственность, явно недостаточно, необходима еще большая работа для того, чтобы с ней справиться.

О неудачном опыте лидеров третьего типа можно судить лишь по косвенным данным. Например, в бизнесе с необходимостью взять на себя ответственность до получения полномочий нередко сталкиваются наследники.

Согласно международной статистике, лишь 30% компаний, перешедших по наследству, остаются в собственности семьи. Остальные продаются либо не выживают.

Судя по всему, с внезапно свалившейся ответственностью справляются немногие.

Интересно, что об удачном опыте лидеров третьего типа в бизнесе мы также знаем не так много. Возможно, в силу обстоятельств они мало рассказывают о себе либо не считают то, чего они достигли, чем-то необычным. Наше время способствует тому, чтобы появлялись подобные люди, не ожидающие, что получат за свою деятельность вознаграждение в виде славы или денег. Они идут вперед просто потому, что кому-то нужно взять ответственность на себя. Такой тип лидерства наверняка важен в общественной деятельности более, чем в экономической.

Читайте также