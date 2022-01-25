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В Оршанском районе двое мужчин напали на пенсионера

25.01.2022 12:23 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе двое мужчин совершили разбойное нападение на пенсионера, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

О нападении на пенсионера в милицию утром 24 января сообщил сосед потерпевшего. Он пришел навестить мужчину и тот рассказал, что произошло ночью.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции установили, что в районе 22.00 в дом к 65-летнему пенсионеру вошли двое мужчин и стали избивать его, требуя деньги. По предварительной версии, удары злоумышленники наносили подручными предметами и табуретом. После этого налетчики взяли топор и пригрозили отрубить мужчине пальцы, если тот не отдаст ценности и сбережения. В итоге преступники завладели Br150 и продуктами питания", - рассказали в УВД.

Оперативники нашли подозреваемых и задержали. Злоумышленниками оказались двое ранее неоднократно судимых жителя Оршанского района 31 и 46 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело за разбой.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Оперативники нашли подозреваемых и задержали. Злоумышленниками оказались двое ранее неоднократно судимых жителя Оршанского района 31 и 46 лет. В отношении них...
 
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