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В Минском районе задержали двух наркодилеров

25.01.2022 12:23 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лесном массиве Минского района оперативники Ленинского РУВД столицы задержали парня и девушку, которые занимались распространением психотропов. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Молодых людей, парня и девушку 18 и 22 лет, задержали 21 января в тот момент, когда они приехали забирать очередную партию наркотиков из тайника. Сотрудники наркоконтроля обнаружили и изъяли свертки с 40 г альфа-PVP и 25 г мефедрона. Задержанные рассказали, что сами употребляют наркотики, а на виртуальный наркомаркет успели поработать около месяца", - рассказали в ГУВД.

Ранее в поле зрения правоохранителей молодые люди не попадали. По факту незаконного оборота наркотиков следователи возбудили уголовное дело.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Молодых людей, парня и девушку 18 и 22 лет, задержали 21 января в тот момент, когда они приехали забирать очередную партию наркотиков из тайника. Сотрудники...
 
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