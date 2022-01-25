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Минчанин украл в магазине ноутбук и продал его за полцены

25.01.2022 12:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Первомайского РУВД Минска задержали 47-летнего неработающего мужчину, который в столичном магазине бытовой техники украл ноутбук. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Как пояснил задержанный, он целенаправленно зашел в один из столичных магазинов бытовой техники, взяв с собой пустую коробку от ноутбука. В магазине мужчина выбрал нужную модель и начал оформлять рассрочку. Пока специалист банка оформлял необходимые документы, фигурант убедился, что за ним никто не наблюдает, достал из пакета пустую коробку и подменил ее на коробку с ноутбуком, после чего покинул магазин", - рассказали в ГУВД.

Украденный ноутбук сразу реализовал неизвестному за полцены.

Сумма ущерба составила около Br8700.

В отношении минчанина возбуждено уголовно дело за кражу, совершенную в крупном размере.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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