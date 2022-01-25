﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Под Гродно столкнулись легковушка и маршрутка: пострадала одна из пассажирок

25.01.2022 12:41 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

25 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В столкновении маршрутки и легковушки в пригороде Гродно пострадала женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла утром 24 января. Водитель "Рено" двигалась по одной из местных дорог в сторону агрогородка Коптевка. При выезде на трассу Р99 она не уступила дорогу маршрутке.

В результате аварии пострадала одна из пассажирок маршрутки. 76-летняя женщина получила перелом носа, ушибы и ссадины лица. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла утром 24 января. Водитель "Рено" двигалась по одной из местных дорог в сторону агрогородка Коптевка. При выезде на трассу Р99 она не уступила дорогу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Много истории и белорусских мотивов. Беларусбанк запустил имиджевую кампанию к своему 100-летию
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by