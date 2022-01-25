Под Гродно столкнулись легковушка и маршрутка: пострадала одна из пассажирок

Источник материала: БелТА

25 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В столкновении маршрутки и легковушки в пригороде Гродно пострадала женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла утром 24 января. Водитель "Рено" двигалась по одной из местных дорог в сторону агрогородка Коптевка. При выезде на трассу Р99 она не уступила дорогу маршрутке.

В результате аварии пострадала одна из пассажирок маршрутки. 76-летняя женщина получила перелом носа, ушибы и ссадины лица. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.-0-