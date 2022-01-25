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Под Гродно столкнулись легковушка и маршрутка: пострадала одна из пассажирок
Источник материала: БелТА
25 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В столкновении маршрутки и легковушки в пригороде Гродно пострадала женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла утром 24 января. Водитель "Рено" двигалась по одной из местных дорог в сторону агрогородка Коптевка. При выезде на трассу Р99 она не уступила дорогу маршрутке.
В результате аварии пострадала одна из пассажирок маршрутки. 76-летняя женщина получила перелом носа, ушибы и ссадины лица. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.-0-
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Авария произошла утром 24 января. Водитель "Рено" двигалась по одной из местных дорог в сторону агрогородка Коптевка. При выезде на трассу Р99 она не уступила дорогу...
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