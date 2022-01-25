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Что будет с организмом, если есть пшенную кашу?

25.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что будет с организмом, если есть пшенную кашу?

Нутрициолог Виктория Лазарева назвала причины, по которым нужно включить в рацион пшенную кашу. 

По словам специалиста, пшено — одна из самых полезных круп. В ней содержатся витамины группы В, в том числе — витамин В6. Он помогает регулировать уровень сахара в крови, отвечает за обменные процессы, участвует в синтезе белка.

Стоит при этом помнить, что пшено следует исключить тем, у кого есть гастрит с пониженной кислотностью, повышенное газообразование и целиакия.

Фото: pexels

 


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Нутрициолог Виктория Лазарева назвала причины, по которым нужно включить в рацион пшенную кашу.  По словам специалиста, пшено — одна из самых полезных круп. В ней...
 
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