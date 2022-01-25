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Что будет с организмом, если есть пшенную кашу?
Источник материала: ОНТ
Нутрициолог Виктория Лазарева
По словам специалиста, пшено — одна из самых полезных круп. В ней содержатся витамины группы В, в том числе — витамин В6. Он помогает регулировать уровень сахара в крови, отвечает за обменные процессы, участвует в синтезе белка.
Стоит при этом помнить, что пшено следует исключить тем, у кого есть гастрит с пониженной кислотностью, повышенное газообразование и целиакия.
Фото: pexels
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Нутрициолог Виктория Лазарева назвала причины, по которым нужно включить в рацион пшенную кашу. По словам специалиста, пшено — одна из самых полезных круп. В ней...
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