Что будет с организмом, если есть пшенную кашу?

Источник материала: ОНТ

Нутрициолог Виктория Лазарева назвала причины, по которым нужно включить в рацион пшенную кашу.

По словам специалиста, пшено — одна из самых полезных круп. В ней содержатся витамины группы В, в том числе — витамин В6. Он помогает регулировать уровень сахара в крови, отвечает за обменные процессы, участвует в синтезе белка.

Стоит при этом помнить, что пшено следует исключить тем, у кого есть гастрит с пониженной кислотностью, повышенное газообразование и целиакия.

Фото: pexels





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