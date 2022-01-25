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Каких Татьян в поисковике ищут чаще всего? Составили ТОП-10
Источник материала: ОНТ
25 января в Беларуси отмечают Татьянин день. К этой дате Яндекс изучил поисковые запросы пользователей сети и выяснил, каких Татьян ищут чаще всего. Чем выше балл, тем чаще был запрос.
Чаще всего наши пользователи искали в интернете заслуженную артистку России Татьяну Буланову. Гораздо реже в строку поиска вводили имена Татьяны Кравченко, Татьяны Васильевой и Татьяны Тарасовой. Закрывает рейтинг известная фигуристка Татьяна Навка.
1. Татьяна Буланова - 100 баллов.
2. Татьяна Арнтгольц - 77 баллов.
3. Татьяна Дэвис - 63 балла.
4. Татьяна Кравченко - 63 балла.
5. Татьяна Васильева - 59 баллов.
6. Татьяна Тарасова - 54 балла.
7. Татьяна Иванова - 45 баллов.
8. Татьяна Догилева - 43 баллов.
9. Татьяна Проценко - 40 баллов.
10. Татьяна Навка - 39 баллов.
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25 января в Беларуси отмечают Татьянин день. К этой дате Яндекс изучил поисковые запросы пользователей сети и выяснил, каких Татьян ищут чаще всего. Чем выше балл,...
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