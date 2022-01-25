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Александр Лукашенко прокомментировал разговоры о неизбежности войны

25.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко прокомментировал разговоры о неизбежности войны

Александр Лукашенко во время заседания-совещания с Национальной академией наук затронул вопрос разговоров о якобы неизбежности войны, пишет БЕЛТА.

По словам Президента, в последнее время ходят разговоры о якобы неизбежности войны, которые многих людей настораживают. 

Фото: БЕЛТА

 


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Александр Лукашенко во время заседания-совещания с Национальной академией наук затронул вопрос разговоров о якобы неизбежности войны, пишет БЕЛТА. По словам...
 
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