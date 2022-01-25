﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сильнейшие снегопады обрушились на Грецию

25.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сильнейшие снегопады обрушились на Грецию

Жители Греции оказались в снежной ловушке. На страну обрушился мощный циклон.

Штормовой ветер, низкая температура и рекордное количество снега для этого региона буквально парализовала жизнь. На дорогах снежные заносы, центральные улицы городов перекрыты или заблокированы автомобилями.

Школы перешли на онлайн обучение. Такого удара стихии здесь не помнят несколько десятилетий.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Греции оказались в снежной ловушке. На страну обрушился мощный циклон. Штормовой ветер, низкая температура и рекордное количество снега для этого региона...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанин украл в магазине ноутбук и продал его за полцены
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by