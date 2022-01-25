Сильнейшие снегопады обрушились на Грецию

Источник материала: ОНТ

Жители Греции оказались в снежной ловушке. На страну обрушился мощный циклон.

Штормовой ветер, низкая температура и рекордное количество снега для этого региона буквально парализовала жизнь. На дорогах снежные заносы, центральные улицы городов перекрыты или заблокированы автомобилями.

Школы перешли на онлайн обучение. Такого удара стихии здесь не помнят несколько десятилетий.

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