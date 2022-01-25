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Чем разнообразить гардероб? Три тренда 2022-го, которые «выстрелят» в этом году
Источник материала: ОНТ
В новый год с новыми трендами! Мы подготовили для вас три горячих тренда, которые помогут сделать ваш образ интереснее и необычнее.
Металлик все чаще встречается в новых коллекциях модных брендов. Особое место среди мерцающих оттенков дизайнеры отводят серебру. Ранее одежду из такого материала чаще всего выбирали для вечеринок и торжественных случаев, но теперь одежда из серебряных тканей нашла свое место в повседневной жизни.
Одежда в виде крупной сетки станет самым горячим трендом весенне-летнего сезона. С чем бы вы не надели такую вещь —несомненно обратите на себя внимание.
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В новый год с новыми трендами! Мы подготовили для вас три горячих тренда, которые помогут сделать ваш образ интереснее и необычнее. Металлик все чаще встречается в...
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