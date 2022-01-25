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Чем разнообразить гардероб? Три тренда 2022-го, которые «выстрелят» в этом году

25.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чем разнообразить гардероб? Три тренда 2022-го, которые «выстрелят» в этом году

В новый год с новыми трендами! Мы подготовили для вас три горячих тренда, которые помогут сделать ваш образ интереснее и необычнее.

Металлик все чаще встречается в новых коллекциях модных брендов. Особое место среди мерцающих оттенков дизайнеры отводят серебру. Ранее одежду из такого материала чаще всего выбирали для вечеринок и торжественных случаев, но теперь одежда из серебряных тканей нашла свое место в повседневной жизни.


Одежда в виде крупной сетки станет самым горячим трендом весенне-летнего сезона. С чем бы вы не надели такую вещь —несомненно обратите на себя внимание.

Геометрические узоры — вечная классика, которая не теряет своей актуальности из сезона в сезон. В этом году особенно популярными станут принты с контрастным сочетанием белого и черного. Но и яркий принт не оставит вас без внимания.


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В новый год с новыми трендами! Мы подготовили для вас три горячих тренда, которые помогут сделать ваш образ интереснее и необычнее. Металлик все чаще встречается в...
 
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