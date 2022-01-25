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19 человек погибли в результате стрельбы и пожара в караоке-баре в Индонезии
Источник материала: ОНТ
Инцидент произошел ночью в городе Соронг. По данным полиции, причиной перестрелки стал конфликт между враждующими молодежными бандами.
Сообщается, что одного человека застрелили во время столкновения, еще 18 погибли, закрытые в помещении, где начался пожар. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
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Инцидент произошел ночью в городе Соронг. По данным полиции, причиной перестрелки стал конфликт между враждующими молодежными бандами. Сообщается, что одного...
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