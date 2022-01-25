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Лукашенко – ученым: Одна из стратегических задач – создание современных технологий
Источник материала: ОНТ
Одной из стратегических задач для науки и производства является разработка и широкое внедрение технологий, заявил Александр Лукашенко
Фото: БЕЛТА
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Одной из стратегических задач для науки и производства является разработка и широкое внедрение технологий, заявил Александр Лукашенко на заседании-совещании с...
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