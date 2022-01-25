Лукашенко – ученым: Одна из стратегических задач – создание современных технологий

Источник материала: ОНТ

Одной из стратегических задач для науки и производства является разработка и широкое внедрение технологий, заявил Александр Лукашенко на заседании-совещании с Национальной академией наук , сообщает БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА





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