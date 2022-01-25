Витебчанка стала Королевой студенчества Союзного государства

Источник материала: ОНТ

20-летняя Виктория Воробьева завоевала престижный титул 30-го белорусско-российского конкурса красоты.

Творческий руководитель и преподаватель дефиле. Студентка 4 курса, изучает товароведение и экспертизу непродовольственных товаров. Первые красавицы Беларуси и России соревновались на протяжении четырех дней.

Это 12 победительниц национальных конкурсов. Они сражались в ораторском, интеллектуальном и творческом конкурсах. На подиум выходили в нарядах от известных дизайнеров.

Традиционно конкурс проводится молодежными союзами Беларуси и России. Многолетняя история проекта – это высокая репутация и социальная значимость среди молодежных проектов Союзного государства.

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