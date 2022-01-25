﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Витебчанка стала Королевой студенчества Союзного государства

25.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

20-летняя Виктория Воробьева завоевала престижный титул 30-го белорусско-российского конкурса красоты.   

Творческий руководитель и преподаватель дефиле. Студентка 4 курса, изучает товароведение и экспертизу непродовольственных товаров. Первые красавицы Беларуси и России соревновались на протяжении четырех дней.

Это 12 победительниц национальных конкурсов. Они сражались в ораторском, интеллектуальном и творческом конкурсах. На подиум выходили в нарядах от известных дизайнеров.

Традиционно конкурс проводится молодежными союзами Беларуси и России. Многолетняя история проекта – это высокая репутация и социальная значимость среди молодежных проектов Союзного государства.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20-летняя Виктория Воробьева завоевала престижный титул 30-го белорусско-российского конкурса красоты.    Творческий руководитель и преподаватель дефиле....
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанин украл в магазине ноутбук и продал его за полцены
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by