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Витебчанка стала Королевой студенчества Союзного государства
Источник материала: ОНТ
20-летняя Виктория Воробьева завоевала престижный титул 30-го белорусско-российского конкурса красоты.
Творческий руководитель и преподаватель дефиле. Студентка 4 курса, изучает товароведение и экспертизу непродовольственных товаров. Первые красавицы Беларуси и России соревновались на протяжении четырех дней.
Это 12 победительниц национальных конкурсов. Они сражались в ораторском, интеллектуальном и творческом конкурсах. На подиум выходили в нарядах от известных дизайнеров.
Традиционно конкурс проводится молодежными союзами Беларуси и России. Многолетняя история проекта – это высокая репутация и социальная значимость среди молодежных проектов Союзного государства.
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20-летняя Виктория Воробьева завоевала престижный титул 30-го белорусско-российского конкурса красоты. Творческий руководитель и преподаватель дефиле....
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