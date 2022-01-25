В Казахстане назначен новый глава Центризбиркома

Источник материала: ОНТ

В Казахстане после попытки госпереворота продолжаются кадровые перестановки.

Сегодня стало известно о назначении нового главы Центризбиркома. На должность пришел теперь уже бывший сенатор Нурлан Абдиров.

Что касается беспорядков – только в Алматы, который больше других пострадал, заведено около полутора тысяч уголовных дел. По подозрению в совершении преступлений задержаны 236 человек.

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