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В Казахстане назначен новый глава Центризбиркома
Источник материала: ОНТ
В Казахстане после попытки госпереворота продолжаются кадровые перестановки.
Сегодня стало известно о назначении нового главы Центризбиркома. На должность пришел теперь уже бывший сенатор Нурлан Абдиров.
Что касается беспорядков – только в Алматы, который больше других пострадал, заведено около полутора тысяч уголовных дел. По подозрению в совершении преступлений задержаны 236 человек.
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В Казахстане после попытки госпереворота продолжаются кадровые перестановки. Сегодня стало известно о назначении нового главы Центризбиркома. На должность...
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