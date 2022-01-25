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Лукашенко — ученым: Не выбьемся в лидеры, отстанем, остановимся - упадем, затопчут
Источник материала: ОНТ
Успехи Беларуси всегда раздражали и провоцировали коллективный Запад на неадекватные действия. Такую мысль высказал Президент Беларуси сегодня на заседании-совещании с Национальной академией наук. Об этом пишет
Также Глава белорусского государства отметил, ученых Беларуси не останавливали трудности, они всегда решали и помогали с, казалось бы, невыполнимыми задачами.
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Успехи Беларуси всегда раздражали и провоцировали коллективный Запад на неадекватные действия. Такую мысль высказал Президент Беларуси сегодня на...
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