﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Названы скрытые симптомы штамма «омикрон»

25.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Названы скрытые симптомы штамма «омикрон»

У пациентов, которые заразились штаммом COVID-19 «омикрон», врачи диагностируют различные симптомы, часть из которых можно принять за проявление других заболеваний, пишет издание The Sun со ссылкой на медиков.

Среди скрытых симптомов «омикрона» – усталость. Это проявление вируса наблюдается у 62% заболевших людей. Еще один неявный симптом – боль в мышцах и ломота в теле. Также ряд пациентов жалуется на потерю аппетита. 

О заражении «омикроном» может говорить тошнота и жидкий стул. 

Фото: pexels

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У пациентов, которые заразились штаммом COVID-19 «омикрон», врачи диагностируют различные симптомы, часть из которых можно принять за проявление других заболеваний,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанин украл в магазине ноутбук и продал его за полцены
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by