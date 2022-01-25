Названы скрытые симптомы штамма «омикрон»

Источник материала: ОНТ

У пациентов, которые заразились штаммом COVID-19 «омикрон», врачи диагностируют различные симптомы, часть из которых можно принять за проявление других заболеваний, пишет издание The Sun со ссылкой на медиков.

Среди скрытых симптомов «омикрона» – усталость. Это проявление вируса наблюдается у 62% заболевших людей. Еще один неявный симптом – боль в мышцах и ломота в теле. Также ряд пациентов жалуется на потерю аппетита.

О заражении «омикроном» может говорить тошнота и жидкий стул.

Фото: pexels

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