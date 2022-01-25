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Названы скрытые симптомы штамма «омикрон»
Источник материала: ОНТ
У пациентов, которые заразились штаммом COVID-19 «омикрон», врачи диагностируют различные симптомы, часть из которых можно принять за проявление других заболеваний, пишет издание
Среди скрытых симптомов «омикрона» – усталость. Это проявление вируса наблюдается у 62% заболевших людей. Еще один неявный симптом – боль в мышцах и ломота в теле. Также ряд пациентов жалуется на потерю аппетита.
О заражении «омикроном» может говорить тошнота и жидкий стул.
Фото: pexels
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У пациентов, которые заразились штаммом COVID-19 «омикрон», врачи диагностируют различные симптомы, часть из которых можно принять за проявление других заболеваний,...
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