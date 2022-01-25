Лукашенко — ученым: Важно, чтобы ваши действия и поступки отвечали интересам государства

Источник материала: ОНТ

Ученые должны действовать и совершать поступки в интересах государства. Такую мысль высказал Александр Лукашенко на заседании-совещании с Национальной академией наук. Об этом пишет БелТА .

Президент Беларуси обратил внимание на важную роль ученых в жизни общества, что в наши дни выходит за рамки просто научных исследований.

Особенно актуально это, когда наша страна находится на важном историческом этапе, который Глава белорусского государства назвал судьбоносным и даже переломным.





ФОТО: БелТА

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