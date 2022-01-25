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Падение акций Netflix и обвал котировок на рынке США: что происходит?

25.01.2022 13:01 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Падение акций Netflix и обвал котировок на рынке США: что происходит?
Фото носит иллюстративный характер, источник: AP Photo/Richard Drew

Индекс S&P 500, включающий крупнейшие по капитализации американские компании, перешел к падению и на минимуме опустился до 4222,62 пункта (-3,95%). «Промышленный» индекс Dow Jones упал на 3,25%, до 33 150,33 пункта, «технологический» Nasdaq — на 4,9%, до 13 094,65 пункта.

С начала года индекс S&P 500 опустился уже на 11%, подсчитал Bloomberg. При этом в 2022 году было всего 16 торговых дней — американский рынок еще никогда не начинал год с резкого падения так быстро, как сейчас, следует из данных Bloomberg за более чем 90 лет.

«Зима пришла»

На настроении инвесторов сказываются неоднозначные финансовые результаты компаний за четвертый квартал: хотя больше 70% компаний из S&P 500 превзошли ожидания аналитиков, показатели нескольких важных игроков, включая Netflix и Goldman Sachs, оказались неудовлетворительными, отмечает телеканал. К примеру, акции Netflix обрушились на 23% после публикации финансового отчета компании, зафиксировавшего значительно меньший рост числа абонентов, чем рассчитывали инвесторы.

Инвесторы также ждут результатов заседания Федрезерва США, которое завершится в среду, 26 января. На нем американский центробанк должен принять решение о кредитно-денежной политике. Ожидается, что регулятор не станет повышать ключевую ставку сразу, но анонсирует череду повышений начиная с марта, пишет CNBC.

Жесткая политика ФРС, вероятно, продолжит давить на акции, а американский рынок продолжит падение, прогнозирует стратег инвестбанка Morgan Stanley Майкл Уилсо.

В записке, с которой ознакомился Bloomberg, эксперт описывает ситуацию на рынке, цитируя сериал «Игра престолов»: «Зима пришла».

 
 
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На фондовом рынке США случился одно из крупнейших падений за последнее время: основные фондовые индексы в ходе торгов опускались больше чем на 3%. Рынок еще никогда...
 
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