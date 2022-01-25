Источник материала: Myfin



​Много истории и белорусских мотивов. Беларусбанк запустил имиджевую кампанию к своему 100-летию

Еще в конце прошлого года в городах Беларуси начали появляться яркие муралы, создаваемые в рамках проекта банка «Традыцыі дзеля будучыні», в основу которого легли городские мифы. Пинск и Мозырь уже получили свои. Еще в 8 городах муралы нарисуют, когда потеплеет и художники снова смогут творить.



А на этой неделе в ряде населенных пунктов страны жители уже могут видеть бигборды банка со слоганом «100 лет. Всегда рядом. Рядом с каждым».

— Этой имиджевой кампанией, героями которой стали 5 разных по характеру и виду деятельности людей (от неформальной молодежи до активного предпринимателя), — рассказывает заместитель председателя правления банка Олег Козаредов. — Банк хочет подчеркнуть, что во все времена был, есть и будет народным, банком для каждого, независимо от возраста, профессии, статуса человека. Думаю, многие белорусы в этих героях узнают себя.

Важным элементом имиджевой кампании руководитель называет также зеленую волну, выполненную в фирменном цвете банка и которая словно светится, объединяя разных людей и банк.

Идея народного банка, который сто лет рядом с каждым белорусом, продолжается и в имиджевом видеоролике.

— Для его создания мы обратились к родным, по-настоящему белорусским мотивам, — уточняет Олег Козаредов. — Впечатляющие виды Беларуси, народные традиции и обряды, такие разные, но добрые, искренние люди, уважающие простые ценности — через видеоряд и стихотворение за кадром мы постарались передать и любовь к Родине, и подчеркнуть, что Беларусбанк уже 100 лет часть жизни нескольких поколений людей и важная часть Беларуси.

Чтобы ощущение праздника и юбилея коснулось как можно больше людей, банк создаст особую атмосферу в своих учреждениях. Для этого в каждом областном городе и столице ведется работа над оформлением отделений в этнографической стилистике с элементами исторической тематики и национального колорита, отражающей неразрывную связь истории страны и банка.

А поскольку Беларусбанк — это не только огромная история, но и технологии, за которыми будущее, в этом году учреждение откроет отделение принципиально нового формата, максимально непривычное для белорусской аудитории и укомплектованное самой современной банковской техникой.

Также на этот год банк запланировал выпуск лимитированных серий платежных карточек с дизайном, посвященным 100-летнему юбилею, и создание для клиентов интерактивной экскурсии по истории банка с применением технологии QR-кода.

Молодежь банк планирует радовать в своих социальных сетях. Маски, стикеры, розыгрыши, квесты — эти и многие другие активности помогут создать праздничное настроение для каждого подписчика.

— Не будем раскрывать всех наших идей и задумок, — говорит заместитель председателя правления банка Олег Козаредов. — Хочется, чтобы многие стали приятным сюрпризом для общественности. Следите за нашими новостями , участвуйте в активностях и присоединяйтесь к празднованию векового юбилея. Такое ведь бывает только раз!

*партнерский материал, ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 100325912