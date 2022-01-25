Источник материала: Myfin

Курсы валют на 25 января 2022: доллар вырос еще сильнее, евро не отстает" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2022/01/1643106781698100.jpg">

фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0273 рубля до 2.6187, что составило 1.05%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.1033 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0275 (0.94%), на 25 января 2022 курс составил 2.9575. По итогам месяца евро вырос на 0.1064 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0092 рублей (0.28%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.1014 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 87 484 500 20 291 400 52 506 900

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.55 – 2.615 рублей, курс продажи доллара 2.62 – 2.66. Евро можно было продать в диапазоне 2.87 – 2.954 рублей, купить – 2.96 – 3..

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =78.9 (стоимость 1 доллара равна 78.9 российских рублей),

=78.9 (стоимость 1 доллара равна 78.9 российских рублей), EUR/USD =1.132 (1 евро стоит 1.132 доллар),

=1.132 (1 евро стоит 1.132 доллар), EUR/RUB =89.2 (89.2 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.