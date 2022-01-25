Курсы валют на 25 января 2022: доллар вырос еще сильнее, евро не отстает

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились ростом на 0.0273 рубля до 2.6187,
что составило 1.05%.
Всего за месяц доллар укрепился на 0.1033 рублей.
Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к
рублю на 0.0275 (0.94%), на 25 января 2022 курс составил 2.9575. По итогам месяца
евро вырос на 0.1064 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ослаблением на 0.0092 рублей (0.28%). За месяц средневзвешенный курс
рубля уменьшился всего на 0.1014 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
87 484 500
20 291 400
52 506 900
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.55 – 2.615 рублей, курс продажи доллара 2.62 – 2.66.
Евро можно было продать в диапазоне 2.87 – 2.954 рублей, купить – 2.96 – 3..
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=78.9 (стоимость 1 доллара равна 78.9 российских рублей),