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Курсы валют на 25 января 2022: доллар вырос еще сильнее, евро не отстает

25.01.2022 13:33 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Курсы валют на 25 января 2022: доллар вырос еще сильнее, евро не отстаетКурсы валют на 25 января 2022: доллар вырос еще сильнее, евро не отстает" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2022/01/1643106781698100.jpg">
фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0273 рубля до 2.6187, что составило 1.05%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.1033 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0275 (0.94%), на 25 января 2022 курс составил 2.9575. По итогам месяца евро вырос на 0.1064 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0092 рублей (0.28%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.1014 рублей.

Объём торгов в BYN
Доллар Евро Российский рубль
87 484 500 20 291 400 52 506 900

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.55 – 2.615 рублей, курс продажи доллара 2.62 – 2.66. Евро можно было продать в диапазоне 2.87 – 2.954 рублей, купить – 2.96 – 3..

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=78.9 (стоимость 1 доллара равна 78.9 российских рублей),
  • EUR/USD=1.132 (1 евро стоит 1.132 доллар),
  • EUR/RUB=89.2 (89.2 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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25 января 2022 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.6187, курс евро 2.9575, курс российского рубля (100 RUB)...
 
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