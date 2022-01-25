Никогда не видели такой средней зарплаты: декабрьские выплаты в Беларуси стали рекордными

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

Средняя начисленная зарплата белорусов находится на максимуме в валютном эквиваленте и росла на протяжении 7 месяцев с небольшим снижением в сентябре. В декабре был установлен новый двухлетний максимум по зарплате. Двухлетний минимум был зафиксирован чуть более года назад, в апреле 2020 – $476. Рост зарплаты в декабре 2021-го по сравнению с декабрем прошлого года (в долларовом выражении) составил 11%.



Инфографика: Myfin.by

Также стоит учитывать, что средняя начисленная зарплата – это сумма до вычета подоходного и прочих налогов. А значит на руки в среднем выходит примерно на 14% меньше. Если взять декабрь 2021, то получим $569 чистыми. Также нужно отметить сезонность, когда декабрь всегда становится максимальным по сумме выплат. Это происходит из-за годовых и квартальных премий, выплаты 13-й зарплаты и пр дополнительных денежных стимулов.

По данным выборочного исследования Белстата о зарплатах за май 2021-го только 23% белорусов зарабатывают $500 и более в месяц. А медианная зарплата (половина работников зарабатывает ниже этой отметки, а другая половина – выше) в стране за ноябрь 2021 составила $443 в эквиваленте.