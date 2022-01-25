Курсы валют на 26.01.2022

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 2.6187 0.0273 1 USD Евро 2.9575 0.0275 1 EUR Российский рубль 3.3342 -0.0092 100 RUB Гривна 9.1332 -0.0028 100 UAH Тенге 6.0028 0.0647 1000 KZT Юань 4.1376 0.0410 10 CNY

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