Благотворительному проекту «Прикосновения» – 4 года!

Источник материала: ProBusiness

21 января 2022 года Белагропромбанк совместно с компанией Mastercard в Беларуси и благотворительным фондом «Прикосновения к жизни» в формате онлайн пресс-конференции подвели итоги 4-летней работы проекта «Прикосновения». За годы существования маленькая благотворительная карточка «Прикосновения» Белагропромбанка помогла осуществить много добрых и полезных дел, за что слова особой признательности ее держателям — людям с большим сердцем!





«Для людей с большим сердцем» — таков идейный посыл карточки «Прикосновения», основной месседж, который вкладывали Белагропромбанк, благотворительный фонд «Прикосновение к жизни» и компания Mastercard в благотворительный проект, с большой надеждой глядя на перспективы его развития. И они не ошиблись: шаг за шагом уникальный проект Беларуси развивался, о нем узнавали новые и новые люди, к нему подключалось все больше желающих совершать добрые дела. И сегодня карточка «Прикосновения» Белагропромбанка — это не просто легкий способ осуществления благотворительных перечислений, это развивающийся КСО-проект, известный широкому кругу общественности благотворительный бренд с большим будущим и новыми добрыми идеями.

По случаю четырехлетия благотворительной карточки «Прикосновения» Белагропромбанка в столичном Falcon Club состоялась онлайн пресс-конференция, к которой присоединились сотрудники, клиенты и партнеры банка, журналисты, все желающие. Спикерами выступили заместитель директора по организационно-кадровой работе РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах Виктор Алексеевич, директор компании Mastercard в Беларуси Вадим Головчиц, операционный директор дивизиона розничного бизнеса ОАО «Белагропромбанк» Анна Свистунова, исполнительный директор благотворительного фонда «Прикосновение к жизни» Елена Мединская.



Пресс-конференция по случаю 4-летия проекта «Прикосновения» в режиме онлайн состоялась 21 января в столичном Falcon Club

— Благотворительный проект «Прикосновения», является нашей гордостью и любовью, — подчеркивает операционный директор дивизиона розничного бизнеса ОАО «Белагропромбанк» Анна Свистунова. — Он помогает детям с онкозаболеваниями и является примером той синергии, когда совместные усилия банка и его клиентов дают неизмеримо больший результат, чем мы могли бы сделать по отдельности. Этой карточкой пользуются столько клиентов, сколько жителей в Слониме или Кобрине. Целый город людей регулярно направляет на благотворительную помощь небольшую сумму денег. Разве мог бы банк в одиночку достичь таких впечатляющих результатов? Мы благодарим каждого держателя карточки за внимание и неравнодушие к проблемам детей.

Чтобы стать участником проекта «Прикосновения», не нужно специально посещать банк или какие-либо другие учреждения, оформлять какие-либо документы. Достаточно совершать обычные ежедневные покупки в организациях торговли и сервиса с использованием карточки «Прикосновения» Mastercard Белагропромбанка. Часть средств от транзакций поступает на счет благотворительного фонда «Прикосновение к жизни», который в свою очередь направляет собранные средства в Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах.

Банк ежегодно подводит итоги работы проекта и старается расширять способы участия в нем своих клиентов. Так, сегодня активно внедряется возможность помощи для держателей других карточек, устанавливаются благотворительные терминалы . С 2018 года банк выделяет фонду спонсорские средства на проведение Национального этапа Всемирных детских игр победителей в Беларуси в рамках Всемирных детских игр победителей — международных спортивных соревнований для детей и подростков, преодолевших онкологические заболевания.



Символ благотворительного проекта «Прикосновения» — сердце из кирпичиков, олицетворяющих благородный вклад каждого держателя карточки «Прикосновения» в общее дело помощи нуждающимся

Механика работы карточки очень простая : при оформлении карточки 50% от ее стоимости перечисляется банком в благотворительный фонд. Кроме того, за каждую совершенную безналичную покупку по карточке «Прикосновения» 0,3% от суммы платежа перечисляется в фонд со счета клиента. А банк в солидарность с клиентом перечисляет еще столько же за счет собственных средств. Срок действия благотворительной карточки «Прикосновения» — 3 года, валюта BYN, USD, EUR. Заказать карточку можно на сайте банка , в мобильном приложении или интернет-банкинге, а также в любом подразделении банка.

Использовать благотворительную карточку «Прикосновения» можно :

● для оплаты коммунальных услуг, услуг операторов мобильной связи и многого другого, используя каналы дистанционного банковского обслуживания, банкоматы и инфокиоски;

● для оплаты товаров, работ и услуг в точках торговли и сервиса;

● для снятия наличных денежных средств в банкоматах и кассах банка;

● для расчетов в сети Интернет с использованием реквизитов карточки;

● для расчетов и снятия наличных денежных средств за пределами Беларуси;

● для расчетов с использование сервисов мобильных платежей (Samsung Pay, Apple Pay, Кошелёк Pay, Mi Band Pay).



Памятный сувенир для наиболее активных держателей карточки «Прикосновения» Белагропромбанка

Информацию о совершенных пожертвованиях Белагропромбанк регулярно размещает на сайте . Каждый держатель благотворительной карточки «Прикосновения» может увидеть, на что были потрачены собранные средства. Информацию о помощи РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии на своем сайте размещает и фонд «Прикосновение к жизни». Пожертвования клиентов банка позволили закупить кресла-коляски для детей-инвалидов, специализированное питание для ослабленных пациентов, товары бытового назначения для обслуживания медицинских помещений, стерильные одноразовые расходные материалы, а также конструкции медицинского назначения (штативы для капельниц). В 2019 году благодаря Белагропромбанку в центре была открыта и оборудована молекулярно-генетическая лаборатория .

С карточкой «Прикосновения» благотворительность стала постоянной частью жизни более 50 000 человек. Общая сумма перечислений за время существования проекта составила 1 117 331 белорусских рублей. Только за 2021 год было собрано 507 552 рублей, 24 ребенка обеспечили специализированной медицинской техникой, 19 детей отправили на оздоровление. Кроме того, 340 000 рублей было перечислено на оказание материальной помощи РНПЦ. Сейчас ведется закупка специализированного автомобиля для пациентов детского онкоцентра.



Пресс-конференция по случаю 4-летия благотворительной карточки «Прикосновения» Белагропромбанка

— Уже на данном этапе у нас заключен договор, машина запущена в работу и в конце января нам уже ее привезут. И деток смогут своевременно перевозить на нужные им обследования в другие медучреждения, — поделилась исполнительный директор благотворительного фонда «Прикосновение к жизни» Елена Мединская. — Я хочу поблагодарить организаторов и участников проекта «Прикосновения» за ваши большие сердца, доброту и за то, что мы вместе делаем благие дела. Вместе мы сможем сделать еще больше.

С 2018 года Белагропромбанк выделяет спонсорские средства на проведение Национального этапа Всемирных детских игр победителей в Беларуси в рамках Всемирных детских игр победителей. Это спортивное соревнование для детей и подростков, преодолевших онкологические заболевания. Дети принимают участие в пяти видах спорта: теннис, бег, мини-футбол, шахматы и плавание. Такие инициативы, по словам Елены Мединской, «помогают детям стать счастливее, почувствовать себя лучше, а важная помощь от пожертвований с помощью банковской карты „Прикосновение“ сможет продлить многим ребятам жизнь».

— Безусловно, мы планируем увеличивать эмиссию карточек, которая повлечет за собой соответствующее увеличение суммы пожертвований, — отмечает Анна Свистунова. — Еще больше наших клиентов смогут сделать еще больше добрых дел и мир станет еще чуточку лучше. Сегодня нашим клиентам доступны альтернативные возможности участия в благотворительности. Например, в нашем интернет-банкинге и мобильном банкинге есть отдельный раздел, где любой пользователь может внести средства на благотворительные счета, открытые в нашем банке. Для того, чтобы добрые дела было делать легко, буквально в одно касание, Белагропромбанк совместно с ООО «ТУССОН» и международной платежной системой Mastercard установил специальные терминалы по приему благотворительных платежей в пользу фонда. Благодаря таким устройствам с помощью любой бесконтактной банковской карточки, а также других способов оплаты — платежного кольца, брелока, телефона, браслета, умных часов — можно перечислить в пользу фонда «Прикосновение к жизни» фиксированную сумму пожертвования 5 белорусских рублей, лишь прикоснувшись к терминалу.

На данный момент банком установлено три благотворительных терминала: в здании Региональной дирекции по г. Минску ОАО «Белагропромбанк» на ул. Романовская слобода, 8; в Национальном аэропорту «Минск»; в Центре банковских услуг № 202/45 в г. Витебск, ул. Чкалова, 35 (гипермаркет Green).

Белагропромбанк придерживается политики высокой социальной направленности и осознает глубокую степень ответственности бизнеса перед обществом, активно участвует в благотворительной и спонсорской деятельности. Помощь детям и социально незащищенным слоям населения, охрана здоровья населения, поддержка спорта и культуры — одни из приоритетных направлений общественно значимой деятельности банка. Общая сумма средств безвозмездной (спонсорской) помощи в 2021 году, направленных банком на благотворительные цели, составила более 3,7 млн белорусских рублей.

УНП 100693551