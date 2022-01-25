﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мэдисон Кис вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису

25.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Мэдисон Кис вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису

Очередная сенсация в женском турнире на Открытом Чемпионате Австралии по теннису.

Первой полуфиналисткой соревнований стала 51 ракетка мира – американка Мэдисон Кис. 

Она неожиданно обыграла четвертую ракетку – чешку Барбору Крейчикову, причем в двух сэтах и без особого труда – 6:3, 6:2. Матч продлился час и 25 минут. За выход в финал Мэдисон Кис поспорит с победительницей пары Эшли Барти – Джессика Пегула.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередная сенсация в женском турнире на Открытом Чемпионате Австралии по теннису. Первой полуфиналисткой соревнований стала 51 ракетка мира – американка Мэдисон...
 
Новости дня
Новости разные
 
Курсы валют на 26.01.2022
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by