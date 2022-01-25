Мэдисон Кис вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису

Источник материала: ОНТ

Очередная сенсация в женском турнире на Открытом Чемпионате Австралии по теннису.

Первой полуфиналисткой соревнований стала 51 ракетка мира – американка Мэдисон Кис.

Она неожиданно обыграла четвертую ракетку – чешку Барбору Крейчикову, причем в двух сэтах и без особого труда – 6:3, 6:2. Матч продлился час и 25 минут. За выход в финал Мэдисон Кис поспорит с победительницей пары Эшли Барти – Джессика Пегула.

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