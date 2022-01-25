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Мэдисон Кис вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису
Источник материала: ОНТ
Очередная сенсация в женском турнире на Открытом Чемпионате Австралии по теннису.
Первой полуфиналисткой соревнований стала 51 ракетка мира – американка Мэдисон Кис.
Она неожиданно обыграла четвертую ракетку – чешку Барбору Крейчикову, причем в двух сэтах и без особого труда – 6:3, 6:2. Матч продлился час и 25 минут. За выход в финал Мэдисон Кис поспорит с победительницей пары Эшли Барти – Джессика Пегула.
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Очередная сенсация в женском турнире на Открытом Чемпионате Австралии по теннису. Первой полуфиналисткой соревнований стала 51 ракетка мира – американка Мэдисон...
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