«Белавиа» распродает билеты по всем направлениям. Акция действует только 25 января

Источник материала: ОНТ

Авиакомпания «Белавиа» объявила о распродаже билетов по всем направлениям. Об этом говорится на сайте авиаперевозчика.

Акция действует только 25 января. Продажи будут закрыты в 23:59.

Отправиться можно в Россию, Казахстан, ОАЭ, Грузию, Армению и Узбекистан. Уточнить направления можно на сайте компании.

Билет в одну сторону сегодня стоит от 36 евро, а в две – от 57 евро.

Уточняется, что количество билетов ограничено. Также в авиакомпании уточнили, что возврат средств, обмен билетов на другие дату и время недоступны по данной акции.

Перед покупкой билетов «Белавиа» рекомендует внимательно ознакомиться с правилами въезда в страну назначения.

Фото: БЕЛТА

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