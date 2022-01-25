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«Белавиа» распродает билеты по всем направлениям. Акция действует только 25 января

25.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Белавиа» распродает билеты по всем направлениям. Акция действует только 25 января

Авиакомпания «Белавиа» объявила о распродаже билетов по всем направлениям. Об этом говорится на сайте авиаперевозчика.

Акция действует только 25 января. Продажи будут закрыты в 23:59.

Отправиться можно в Россию, Казахстан, ОАЭ, Грузию, Армению и Узбекистан. Уточнить направления можно на сайте компании.

Билет в одну сторону сегодня стоит от 36 евро, а в две – от 57 евро.

Уточняется, что количество билетов ограничено. Также в авиакомпании уточнили, что возврат средств, обмен билетов на другие дату и время недоступны по данной акции.

Перед покупкой билетов «Белавиа» рекомендует внимательно ознакомиться с правилами въезда в страну назначения.

Фото: БЕЛТА

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Авиакомпания «Белавиа» объявила о распродаже билетов по всем направлениям. Об этом говорится на сайте авиаперевозчика. Акция действует только 25 января. Продажи...
 
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