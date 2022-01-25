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Частный дом сгорел в Могилеве: хозяин выжил благодаря соседям
Источник материала: ОНТМогилеве: хозяин выжил благодаря соседям" class="one-news__figure-img">
В Могилеве в результате пожара сгорел частный дом, хозяин остался жив благодаря очевидцу,
Строение горело в момент прибытия спасателей. Хозяин дома находился на улице. До приезда МЧС его на пожаре спас мужчина, гостивший у соседей. Он увидел дым в доме и через незапертую входную дверь проник внутрь. Хозяин лежал на полу в задымленном коридоре. Мужчина вынес пострадавшего на свежий воздух. Хозяин дома госпитализирован с отравлением продуктами горения.
Фото: pexels
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В Могилеве в результате пожара сгорел частный дом, хозяин остался жив благодаря очевидцу, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС. Строение горело в...
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