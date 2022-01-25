Джо Байден оскорбил журналиста на пресс-конференции

Источник материала: ОНТ

В худших традициях предшественника. Джо Байден нелестно высказался в сторону журналиста.





Все произошло на встрече президента США с экономическими советниками в Белом доме. Трансляцию вели новостные телекомпании.

Еще до начала выступлений, журналисты начали задавать «неудобные вопросы» о ситуации вокруг Украины. Но последней каплей стал вопрос корреспондента телеканала Fox News Питера Дуси об инфляции в стране. Она, напомним, достигла рекордного значения за 40 лет.

Подобные вещи себе позволял Дональд Трамп. Он мог оскорбить и представителя СМИ, и телеканал в целом. Нынешний президент США больше известен казусами.

Видимо, он не знал, что микрофон включен, по крайней мере так ситуацию описывают американские журналисты. Извиняться перед оскорбленным мужчиной он не стал. Но попытался сгладить ситуацию.

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