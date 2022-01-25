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Врач назвал категорию людей, предрасположенных к заражению «омикроном»
Источник материала: ОНТ
Любой человек, который не переболел COVID-19, предрасположен к заражению «омикроном». Такое заявление
Он добавил, что масштабы распространения штамма «омикрон» впечатляющие.
Фото: pexels
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Любой человек, который не переболел COVID-19, предрасположен к заражению «омикроном». Такое заявление сделал председатель Национального научного общества...
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