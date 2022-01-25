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Врач назвал категорию людей, предрасположенных к заражению «омикроном»

25.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Врач назвал категорию людей, предрасположенных к заражению «омикроном»

Любой человек, который не переболел COVID-19, предрасположен к заражению «омикроном». Такое заявление сделал председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Он добавил, что масштабы распространения штамма «омикрон» впечатляющие.

Фото: pexels

 


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Любой человек, который не переболел COVID-19, предрасположен к заражению «омикроном». Такое заявление сделал председатель Национального научного общества...
 
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